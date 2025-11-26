Ciclonul polar Adel ajunge în România. Temperaturile pot coborî până la -30 de grade

Vremea din România intră într-un proces rapid de răcire pe măsură ce ciclonul polar Adel, cel care deja a provocat haos în mai multe țări europene, se apropie de teritoriul nostru. Meteorologii au emis avertizări privind precipitații abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată, iar valorile termice vor coborî în toate regiunile pe parcursul următoarelor zile.

Directoarea de prognoză ANM, Florinela Georgescu, a explicat că țara noastră va intra treptat sub influența acestui ciclon format în bazinul Mării Mediterane, denumit Adel de meteorologii greci.

„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. El a fost denumit Adel de către meteorologii greci. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, dar și cu intensificări ale vântului și cu o scădere a temperaturilor”, a precizat Georgescu la Antena 3 CNN.

Potrivit acesteia, astăzi vor fi ploi în special în jumătatea de vest a țării, urmând ca noaptea precipitațiile să se extindă spre centru și nord. Până duminică, ploile vor cuprinde întreaga țară, odată cu răcirea accentuată a vremii.

ANM avertizează că în noaptea de joi spre vineri vor apărea primele precipitații mixte în nordul Moldovei.

„În noaptea de joi spre vineri, deci mâine noapte, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei, iar la munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile”, a explicat Florinela Georgescu.

„Cantitățile de apă care se vor acumula în tot acest interval vor fi local și de peste 60–80 l/metru pătrat, în special în zona Carpaților Meridionali”, a mai spus directoarea de prognoză.

Până la finalul săptămânii, maximele nu vor mai trece nicăieri de 8–9 grade Celsius.

„Până la sfârşitul săptămânii maximele nu vor mai depăşi nicăieri în ţară 8-9 grade Celsius. Răcirea vremii se va concretiza astăzi printr-o scădere a temperaturilor în partea de vest și de nord-vest a țării, acolo unde nu vom avea maxime mai mari de 8–9 grade Celsius”, a mai detaliat meteorologul .

În schimb, sud-estul se bucură temporar de valori mai ridicate: „În regiunile sud-estice va fi astăzi încă foarte cald, cu maxime înspre 20 de grade.”

Ulterior, răcirea se va extinde peste tot: „Apoi, de la o zi la alta, se va răci în toate regiunile țării, duminică urmând ca maximele să nu mai depășească nicăieri în țară 8–9 grade”, a subliniat directoarea ANM.

Pe lângă precipitații, ciclonul va aduce și intensificări semnificative ale vântului: „Vor fi, așa cum am spus, și intensificări ale vântului, în deosebi în partea de vest și de est a teritoriului, cu viteze de 45–50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali rafale de 70–90 km/h”, a explicat Georgescu.

La baza muntelui Bucegi se resimt deja -3 grade, iar în vârful Omu se așteaptă ca temperatura resimțită să ajungă la -30 de grade.