Creștere timidă a valorilor termice în Republica Moldova, vremea rămâne închisă

Vreme închisă, azi, 3 decembrie, în Republica Moldova, temperaturile vor înregistra o creștere ușoară față de intervalul anterior, după cum au informat meteorologii. Maximele de miercuri vor ajunge la 8 - 10 grade Celsius, minima nu va coborî în timpul nopții sub 7 grade Celsius. Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei în toate zonele, vântul va sufla fără intensificări.

Se vor înregistra câte 8 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, Chișinău și Ștefan-Vodă, cel mai cald va fi la Cahul, acolo unde mercurul din termometre va urca până la 10 grade. Mâine, maximele vor continua să crească și vor atinge nivelul de 10 - 13 grade Celsius. Sunt anunțate ploi în centrul teritoriului.

Azi, în România, regimul termic va fi caracterizat de temperaturi mai mari decât cele specifice pentru această perioadă a anului. Cerul va avea înnorări, mai persistente în estul şi sudul ţării, acolo unde pe arii restrânse va ploua slab sau va burniţa. De asemenea, în zonele montane de mare altitudine vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă şi de ninsoare.

În restul teritoriului, ploi slabe vor fi doar izolat. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului, precum şi pe crestele montane, în special cele ale Carpaţilor Meridionali, conform specialiștilor de la ANM. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 15 grade Celsius, iar cele minime între 0 şi 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, în zonele joase de relief va fi ceaţă.

În Capitală, valorile termice vor fi mai mari decât cele specifice pentru această dată. Trecător, cerul va avea înnorări, iar spre seară şi noaptea va creşte probabilitatea de ploaie. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimã va fi de 5 spre 6 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de apariție a ceții.