Temperaturi scăzute și cer înnorat în Republica Moldova, marți, 2 Decembrie

Vreme mohorâtă, azi, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, dar normale pentru această perioadă a anului și cer înnorat în toată țara, cu șanse de apariție a precipitațiilor neînsemnate cantitativ. Maximele de marți se vor încadra între 6 și 9 grade Celsius, cu o minimă de 4 grade în timpul nopții, după cum au informat specialiștii meteo.

Vântul va sufla cu intensificări în toată țara. Sunt anunțate 6 grade Celsius la Bălți, câte 7 grade la Briceni, la Rîbnița, la Chișinău și Ștefan-Vodă și 9 grade Celsius la Cahul. Mâine, valorile termice vor fi într-o ușoară creștere față de ziua anterioară și vor ajunge să oscileze între 8 și 10 grade Celsius. Cerul se va menține înnorat în toată țara.

Azi, în România, în estul ţării, cerul va avea înnorări accentuate, iar în restul regiunilor înnorările vor fi temporare. În a doua parte a intervalului, pe arii restrânse va ploua slab sau va burniţa în vestul teritoriului, iar pe creste vor fi precipitaţii mixte. În prima parte a zilei şi noaptea, mai ales în zonele joase din vest şi sud va fi nebulozitate stratiformă şi ceaţă.

Vântul va sufla slab şi moderat, vor apărea unele intensificări, în a doua parte a intervalului, în sud-vestul teritoriului, cu rafale de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 12 grade Celsius, iar cele minime între -2 şi 7 grade, conform celor de la ANM.

Marți, în București, cerul va fi temporar noros și mai ales în prima parte a zilei şi din nou noaptea va fi nebulozitate stratiformă şi ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius, iar cea minimã va fi 2 spre 3 grade, au mai anunțat meteorologii.