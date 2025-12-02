Vremea

Temperaturi scăzute și cer înnorat în Republica Moldova, marți, 2 Decembrie

Vremea. Sursa foto: Freepik
Vreme mohorâtă, azi, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, dar normale pentru această perioadă a anului și cer înnorat în toată țara, cu șanse de apariție a precipitațiilor neînsemnate cantitativ. Maximele de marți se vor încadra între 6 și 9 grade Celsius, cu o minimă de 4 grade în timpul nopții, după cum au informat specialiștii meteo. 

Vreme închisă și temperaturi scăzute în Republica Moldova

Vântul va sufla cu intensificări în toată țara. Sunt anunțate 6 grade Celsius la Bălți, câte 7 grade la Briceni, la Rîbnița, la Chișinău și Ștefan-Vodă și 9 grade Celsius la Cahul. Mâine, valorile termice vor fi într-o ușoară creștere față de ziua anterioară și vor ajunge să oscileze între 8 și 10 grade Celsius. Cerul se va menține înnorat în toată țara.

Vremea

Ce condiții meteo sunt anunțate, azi, 2 Decembrie, în România

Azi, în România, în estul ţării, cerul va avea înnorări accentuate, iar în restul regiunilor înnorările vor fi temporare. În a doua parte a intervalului, pe arii restrânse va ploua slab sau va burniţa în vestul teritoriului, iar pe creste vor fi precipitaţii mixte. În prima parte a zilei şi noaptea, mai ales în zonele joase din vest şi sud va fi nebulozitate stratiformă şi ceaţă.

Vântul va sufla slab şi moderat, vor apărea unele intensificări, în a doua parte a intervalului, în sud-vestul teritoriului, cu rafale de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 12 grade Celsius, iar cele minime între -2 şi 7 grade, conform celor de la ANM.

Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”

La ce nivel ajung maximele de marți în București

Marți, în București, cerul va fi temporar noros și mai ales în prima parte a zilei şi din nou noaptea va fi nebulozitate stratiformă şi ceaţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius, iar cea minimã va fi 2 spre 3 grade, au mai anunțat meteorologii.

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

