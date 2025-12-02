Patru săptămâni de iarnă atipică în România. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și unde va ninge de Crăciun

Temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, până aproape de sfârșitul anului, conform prognozei publicate pentru intervalul 2–29 decembrie. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat când apar ninsorile abundente în țară.

Până pe 8 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână în toată țara. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, în timp ce în restul teritoriului, mai ales în vest și nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi deficitare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

„Precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță. Actualizarea estimărilor pentru prima jumătate a lunii arată o probabilitate ridicată ca intervalul 1–8 decembrie să mențină un regim de temperaturi cu abateri pozitive semnificative, de trei până la patru grade în sud-est. Rămânem pe un fond de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a spus Elena Mateescu la Digi24.

Pe parcursul săptămânii 8–15 decembrie, temperaturile edii vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri termice mai accentuate în zonele montane. Precipitațiile estimate vor fi deficitare pe întreg teritoriul țării.

În săptămâna 15–22 decembrie, valorile medii ale temperaturii aerului vor depăși normele specifice săptămânii, în special în zonele montane. Regimul de precipitații va fi ușor deficitar în majoritatea regiunilor.

În intervalul 22–29 decembrie, temperaturile e vor menține ușor peste normal pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

„Deocamdată, precipitațiile vor fi slabe, sub formă de burniță sau ploaie. După jumătatea lunii, se așteaptă tot o vreme mai caldă, iar spre finalul lunii decembrie temperaturile se vor apropia de valorile specifice perioadei”, a mai spus șefa ANM.