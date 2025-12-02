Vremea Breaking news

Patru săptămâni de iarnă atipică în România. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și unde va ninge de Crăciun

Comentează știrea
Patru săptămâni de iarnă atipică în România. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și unde va ninge de CrăciunNinsoare. Sursa foto; Pixabay
Din cuprinsul articolului

Temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României, până aproape de sfârșitul anului, conform prognozei publicate pentru intervalul 2–29 decembrie. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a anunțat când apar ninsorile abundente în țară.

Cum va fi vremea pe parcursul lunii decembrie

Până pe 8 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână în toată țara. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vest, în timp ce în restul teritoriului, mai ales în vest și nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi deficitare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

„Precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță. Actualizarea estimărilor pentru prima jumătate a lunii arată o probabilitate ridicată ca intervalul 1–8 decembrie să mențină un regim de temperaturi cu abateri pozitive semnificative, de trei până la patru grade în sud-est. Rămânem pe un fond de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a spus Elena Mateescu la Digi24.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Pixabay

Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite înainte de Sărbători

Pe parcursul săptămânii 8–15 decembrie, temperaturile edii vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri termice mai accentuate în zonele montane. Precipitațiile estimate vor fi deficitare pe întreg teritoriul țării.

Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor
Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor

În săptămâna 15–22 decembrie, valorile medii ale temperaturii aerului vor depăși normele specifice săptămânii, în special în zonele montane. Regimul de precipitații va fi ușor deficitar în majoritatea regiunilor.

ANM a anunțat cum va fi vremea de Crăciun

În intervalul 22–29 decembrie, temperaturile e vor menține ușor peste normal pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

„Deocamdată, precipitațiile vor fi slabe, sub formă de burniță sau ploaie. După jumătatea lunii, se așteaptă tot o vreme mai caldă, iar spre finalul lunii decembrie temperaturile se vor apropia de valorile specifice perioadei”, a mai spus șefa ANM.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:53 - Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
12:47 - DHS și Trump discută o interdicție totală de călătorie pentru țările considerate periculoase
12:41 - Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu, trimiși în judecată de DNA
12:35 - Soliști ai Operei Naționale din București, recital la Scala din Milano pe 3 decembrie, în Il Ridotto dei Palchi „Artu...
12:22 - Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor
12:16 - Eveniment editorial la Timișoara. „Encyclopaedia Bannatica” reașază Banatul în istoria Europei

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Proiecte speciale