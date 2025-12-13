Moș Crăciun ajunge sâmbătă în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun București

Moș Crăciun sosește oficial sâmbătă, la ora 17:00, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, unul dintre cele mai vizitate evenimente de sezon din Capitală. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului București, care precizează că momentul este gândit ca un punct central al programului festiv din luna decembrie, dedicat în special copiilor și familiilor.

Sosirea lui Moș Crăciun marchează începutul unei perioade în care vizitatorii vor putea interacționa direct cu personajul emblematic al sărbătorilor de iarnă, într-un decor special amenajat în incinta târgului.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului București, Moș Crăciun îi va primi pe cei mici în casa sa din Piața Constituției în perioada 13–24 decembrie, după un program stabilit în funcție de zilele săptămânii. Întâlnirile vor avea loc atât dimineața, cât și seara, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de vizitatori.

Reprezentanții PMB precizează că, în acest interval, copiii vor putea primi în dar o fotografie instant realizată alături de Moș Crăciun, oferită gratuit, ca parte a experienței din cadrul târgului.

Casa lui Moș Crăciun, amplasată în perimetrul Târgului de Crăciun București, are o suprafață de peste 100 de metri pătrați și este decorată manual, cu elemente inspirate din universul sărbătorilor de iarnă. În interior, spiridușii îi ajută pe copii să scrie și să lase scrisori pentru Moș Crăciun, dar și să descopere surprizele pregătite special pentru această perioadă.

Organizatorii subliniază că spațiul este conceput ca un loc de interacțiune, nu doar de vizitare, astfel încât fiecare copil să aibă parte de o experiență personalizată și memorabilă.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției reunește aproximativ 120 de căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni tematice și preparate tradiționale de sezon. Pe lângă zona comercială, vizitatorii au acces la mai multe atracții dedicate timpului liber, inclusiv carusel, trenuleț, roată panoramică, Sania Zburătoare și Santa’s Express.

Atmosfera este completată de două scene pe care au loc zilnic concerte și momente artistice. Pe scena principală sunt programate ansambluri folclorice, coruri de copii, colindători și artiști consacrați, în timp ce scena urbană, amenajată sub forma unui felinar uriaș, găzduiește seturi muzicale mixate de DJ, cu piese românești și internaționale.

Sâmbătă seara, imediat după sosirea lui Moș Crăciun, pe scena principală vor urca Alina Sorescu și Picii lu’ Soreasca, Far Away From Earth, VUNK și IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro. Programul de duminică include recitaluri susținute de Daniel Lazăr, Ioana Uruc, Jo, Bere Gratis și Voltaj.

Organizatorii precizează că accesul publicului este gratuit pe întreaga durată a târgului.

Târgul de Crăciun București este organizat de Primăria Municipiului București, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București. Programul complet al evenimentelor, inclusiv orele concertelor și activităților dedicate copiilor, este disponibil pe site-ul oficial al CREART.