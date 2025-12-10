Social Exclusiv

Autobuzul lui Moș Crăciun aduce magia pe străzile Brașovului. Curse gratuite și cadouri pentru copii

Autobuzul lui Moș Crăciun aduce magia pe străzile Brașovului. Curse gratuite și cadouri pentru copiiAutobuz Mos Craciun. Sursa foto: Facebook
Brașovul s-a transformat într-un oraș de poveste în preajma sărbătorilor de iarnă, grație „Autobuzului lui Moș Crăciun”, un proiect inițiat de RATBV în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov.La bord, Moș Crăciun nu călătorește singur. Un spiriduș atent îi întâmpină pe toți copiii care urcă și le notează numele într-un carnețel special, pentru a se asigura că nimeni nu pleacă fără cadouri. Silviu Ștefan, purtătorul de cuvânt RAT BV, a declarat, exclusiv pentru EVZ, că vehiculul special va rămâne pe traseu până după Sărbători.

Autobuzul lui Moș Crăciun, atracția celor care ajung în Brașov

Călătoria este gratuită și le permite celor mici să simtă spiritul sărbătorilor în fiecare detaliu: de la colindele care se aud în interior, până la decorul impresionant al autobuzului.

Autobuzul lui Moș Crăciun măsoară peste 18 metri și este decorat pe exterior cu mii de luminițe strălucitoare.

Interiorul autobuzului este la fel de spectaculos ca și exteriorul, creând o adevărată atmosferă de sărbătoare. Globurile colorate, beteala sclipitoare și decorațiunile atent alese transformă fiecare colțișor într-un cadru fascinant pentru copii.

„Are un traseu care străbate tot orașul și durează vreo două ore și jumătate. Autobuzul lui Moș Crăciun nu oprește chiar în toate stațiile, este gratuit și va circula până după Sărbători. Copiii primesc dulciuri și se întâlnesc cu Moș Crăciun. Avem doi colegi care sunt echipați. Autobuzul este decorat, iar pe durata plimbării, copiii se pot bucura de colinde și de o atmosferă de sărbătoare”, a declarat Silviu Ștefan, purtător de cuvânt RATBV, într-un interviu exclusiv pentru EVZ.

Autobuz Mos Craciun

Autobuz Mos Craciun. Sursa foto: Facebook/RAT BV

Ce traseu are

Proiectul a atras atenția nu doar copiilor și părinților, ci și turiștilor străini, care sunt fascinați de acest mijloc de transport inedit. Autobuzul pleacă zilnic la ora 17.00 de la capătul de linie Roman (strada Poienelor) și parcurge un traseu de 35 de kilometri, ce durează aproximativ 150 de minute.

Autobuz Mos Craciun

Autobuz Mos Craciun. Sursa foto: Facebook/ RAT BV

Traseul acoperă principalele zone ale orașului, inclusiv Calea București, Strada Carpaților, Bd. Valea Cetății, Strada Toamnei, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Griviței și Strada Poienelor, oferind copiilor o călătorie completă prin Brașovul sărbătorilor.

Autobuz Mos Craciun

Autobuz Mos Craciun. Sursa foto: Facebook

Părinții și copiii, așteptați să se bucure de o cursă cu vehiculul special decorat din Brașov

Decorat cu personaje de basm, luminițe și simboluri ale Crăciunului, autobuzul transformă o simplă călătorie cu mijloacele de transport în comun într-o adevărată aventură de iarnă, chiar dacă zăpada lipsește momentan. Copiii primesc dulciuri, se întâlnesc cu Moș Crăciun și se pot bucura de colinde pe toată durata călătoriei.

RATBV și Primăria Municipiului Brașov îi invită pe toți micuții și însoțitorii lor să descopere această inițiativă, care aduce un strop de poveste pe străzile orașului. Autobuzul circulă seară de seară pe străzile orașului.

