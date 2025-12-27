Prognoza meteo, 27 decembrie. Ninsoare și vânt puternic la munte, lapoviță și ploi în mai multe zone

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că, pe 27 decembrie, temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări în centrul și estul țării, unde sunt posibile fulguieli.

Din orele serii, norii se vor extinde treptat în majoritatea regiunilor, iar ninsoarea slabă va afecta zonele montane, Maramureșul și cea mai mare parte a Transilvaniei. În Moldova și, local, în Dobrogea și estul Munteniei se vor înregistra precipitații mixte, sub formă de ninsoare, ploaie sau lapoviță.

În celelalte regiuni, probabilitatea de precipitații este redusă, însă izolat se poate forma polei. Vântul va avea intensificări, amplificând senzația de frig, în special în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge 70-90 km/h ziua și peste 100-120 km/h noaptea. În estul și sud-estul țării, vântul va sufla cu 50-60 km/h, viscolind ninsoarea în unele zone.

Temperaturile maxime vor fi în general între 0 și 5 grade, iar minimele între -8 și 1 grad. În sud, la începutul zilei, se va semnala ceață cu depunere de chiciură.

Cerul va fi variabil, cu probabilitate ridicată de ceață sau nori joși, mai ales la începutul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge în jurul a 3 grade, în timp ce minima va oscila între -3 și -2 grade.

Potrivit ANM, pe 28 decembrie vântul va intensifica în majoritatea regiunilor, cu viteze de 55-65 km/h în nord, centru și est, iar la munte rafalele vor depăși 100-120 km/h în zona înaltă. Cerul va avea înnorări temporare, cu ninsoare slabă și viscolită în zonele montane, Moldova, Maramureș, Transilvania și Dobrogea, iar local în estul Munteniei și posibil sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în sud-estul Munteniei și Dobrogea, iar minimele între -9 și 1 grad. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări de 40-50 km/h. Temperatura maximă va fi între 5 și 6 grade, iar minima între -5 și -2 grade.