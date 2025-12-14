Greșelile șoferilor în intersecțiile nesemaforizate. Secunda care poate fi fatală

Intersecțiile nesemaforizate, fără indicatoare de prioritate, sunt locuri unde șoferii fac frecvent greșeli care pot avea consecințe grave. Codul Rutier are reguli clare, însă sunt ignorate în multe situații. O secundă de neatenție, spune Florin Tichie, instructor și fost polițist la Rutieră, poate fi fatală. Acesta a detaliat cum șoferii, chiar și cei cu experiență, interpretează greșit prioritatea și nu anticipează traficul din dreapta, ceea ce poate duce la accidente chiar și pe străzi aparent liniștite.

Mulți șoferi cred că prioritatea se acordă doar vehiculului care merge înainte și ignoră regula esențială: în intersecțiile nesemaforizate, fără indicator de prioritate, vehiculul care vine din dreapta are prioritate. Această confuzie apare mai ales în zonele unde strada principală se îngustează sau nu mai este clar delimitată.

„Aceasta este greșeala clasică pe care o fac șoferii noi sau grăbiți. Chiar dacă vă aflați pe un drum mai circulat, nu puteți presupune că aveți prioritate. Trebuie să vă uitați în dreapta, să vă asigurați și să reduceți viteza. Contactul vizual cu șoferul din dreapta este esențial. Regulile nu funcționează ca un automatism, trebuie să le anticipați în fiecare secundă”, a explicat instructorul, care a venit și cu exemple din practica sa:

A doua situație, a mai povestit instructorul, a fost într-un cartier de case: „Un alt elev mergea pe un drum liniștit și nu se aștepta să apară nimeni. Din dreapta, o doamnă pe bicicletă traversa regulamentar. Elevul nu s-a uitat și a frânat doar când am strigat frână! Ambele cazuri arată aceeași problemă: șoferii nu anticipează traficul din dreapta, iar consecințele pot fi grave chiar și pe străzi aparent liniștite”. Sfaturile instructorului:

-Reduceți viteza înainte de a intra într-o intersecție nesemaforizată;

-Verificați cu atenție ce vine din dreapta și faceți contact vizual când este posibil;

-Nu presupuneți automat că aveți prioritate; anticipați orice mișcare a celorlalți participanți la trafic.

Chiar dacă aveți prioritate, intrarea fără să vă asigurați că aveți loc poate bloca traficul sau provoca accidente.

„Prioritatea nu înseamnă să vă grăbiți. Dacă nu aveți spațiu să continuați sau în fața voastră sunt mașini care opresc, așteptați. E mult mai sigur să pierdeți câteva secunde decât să creați un blocaj sau un incident. Îmi amintesc de un cursant care a vrut să treacă în fața unei coloane de mașini la o intersecție aglomerată. Nu avea loc, s-a blocat și a paralizat traficul. Alt caz: un camion mare a încercat să vireze la stânga, iar o mașină mică blocase parțial intersecția. Elevul a înțeles imediat că trebuie să evaluați întotdeauna spațiul înainte să intrați”. Ce e de făcut:

-Asigurați-vă că există suficient spațiu pe cealaltă parte a intersecției înainte de a intra;

-Nu intrați „cu forța” într-o intersecție aglomerată;

-Dacă drumul din față este blocat, opriți-vă și așteptați.

Intersecțiile cu trei sau patru ramificații sunt adesea surse de confuzie. Ezitați sau vă opriți în locuri periculoase, fără să știți cine are prioritate.

„Reduceți viteza și observați fiecare ramură. Prioritatea se acordă conform regulii de dreapta, dar trebuie să anticipați mișcările tuturor. Nu vă bazați doar pe instinct sau pe ceea ce credeți că e corect. Am avut un cursant care voia să vireze la stânga într-o intersecție cu trei drumuri. Dintr-o stradă laterală venea un alt vehicul din dreapta. L-am oprit și i-am explicat cum să anticipeze ceilalți. Într-o altă situație, un șofer a trecut prea aproape de o mașină care venea dintr-o ramură laterală, iar celălalt a frânat brusc. A fost un exemplu perfect: chiar și o secundă de neatenție poate fi periculoasă”. Sfaturile instructorului:

-Reduceți viteza și verificați toate ramurile intersecției;

-Anticipați ce fac ceilalți participanți la trafic, nu doar ce credeți că aveți dreptul să faceți;

-În dubiu, opriți-vă și acordați prioritate, chiar dacă aveți regulă de drept.

Mulți șoferi intră în intersecție prea aproape de vehiculul din față, iar dacă acesta frânează brusc, riscul de coliziune crește semnificativ.

„Distanța de siguranță este crucială. Chiar dacă aveți prioritate, păstrați cel puțin 2–3 metri față de mașina din fața voastră. Astfel aveți timp să reacționați dacă celălalt greșește. Un cursant a vrut să vireze la stânga și s-a apropiat prea mult de vehiculul din față. Când acesta a oprit pentru a lăsa un pieton să treacă, aproape că a fost implicat într-un incident. A înțeles imediat de ce distanța contează”. Sfaturile instructorului:

-Păstrați distanța minimă recomandată între voi și vehiculul din fața voastră;

-Nu vă bazați doar pe frâne; anticipați ce poate face celălalt;

-În intersecții aglomerate, fiți pregătiți să opriți complet dacă e nevoie.

Nu treceți în fața autobuzelor sau camioanelor fără să vă asigurați că aveți spațiu și timp pentru manevrele lor.

„Nu vă grăbiți să treceți în fața unui autobuz sau camion. Chiar dacă regula vă dă prioritate, vehiculul mare are nevoie de timp și spațiu pentru manevre. Siguranța este mai importantă decât câteva secunde. Un șofer a încercat să treacă în fața unui autobuz mare și abia a frânat la timp. Același principiu l-am aplicat și cu un camion mare care vira la stânga: prioritatea teoretică nu înseamnă trecerea fără precauție”. Sfaturile instructorului:

-Nu forțați trecerea în fața unui vehicul mare;

-Așteptați să aveți spațiu suficient și vizibilitate clară;

-Anticipați manevrele lor, mai ales virajele la stânga sau schimbările de bandă.

Chiar dacă aveți prioritate, respectați dreptul la circulație al celor mai vulnerabili: „Am avut un cursant care voia să vireze la stânga și a ignorat un biciclist. Am frânat brusc și i-am explicat că prioritatea nu înseamnă că puteți trece fără să verificați. În alt caz, un trotinetist traversa și elevul a frânat doar la timp. Ambele situații arată cât de important e să anticipați toate tipurile de trafic”. Sfaturile instructorului:

-Verificați permanent pistele și trotuarele adiacente intersecției;

-Reduceți viteza și fiți pregătiți să opriți complet pentru bicicliști și trotinetiști;

-Nu vă bazați pe semnale sau intenții; observați comportamentul lor efectiv.

Ploaia, ceața sau mașinile parcate aproape de colț reduc vizibilitatea și fac aplicarea regulilor mai dificilă.

„Regula de dreapta rămâne valabilă, dar viteza trebuie adaptată la condițiile de trafic. În situații cu vizibilitate redusă, opriți-vă complet, verificați și abia apoi traversați intersecția. Într-o dimineață cu ceață densă, un cursant a trebuit să oprească înainte de intersecție. Chiar dacă avea prioritate, nu putea să vadă dacă drumul lateral era liber. Alt exemplu: mașinile parcate aproape de colț obligau șoferii să treacă cu atenție, iar anticiparea le-a oferit câteva secunde esențiale pentru siguranță”. Sfaturile instructorului:

-Reduceți viteza și adaptați-o la vizibilitatea reală;

-Opriți-vă și verificați fiecare direcție dacă vizibilitatea este limitată;

-Folosiți lumini și semnalizare corespunzătoare pentru a fi vizibili altor participanți la trafic.