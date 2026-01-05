JD Vance răspunde dur facțiunii din MAGA care susține că arestarea lui Maduro nu are lagătură cu drogurile

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că operațiunea militară desfășurată de administrația Trump în Venezuela, care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, este legată de eforturile autorităților americane de a combate traficul de fentanil către Statele Unite.

Declarațiile sale vin într-un context de dezbatere internă în rândul Partidului Republican, unde mai mulți congresmeni și-au exprimat rezervele față de justificarea intervenției prin criza opioidelor.

Potrivit datelor agențiilor federale de aplicare a legii, cea mai mare parte a fentanilului introdus ilegal în SUA provine din Mexic și China, fapt care a alimentat întrebări legate de rolul Venezuelei în acest fenomen.

JD Vance a respins afirmațiile potrivit cărora operațiunea militară din Venezuela nu ar avea legătură cu combaterea drogurilor. Într-o postare publicată duminică pe rețeaua socială X, vicepreședintele a susținut că reducerea traficului de droguri din Venezuela contribuie indirect la slăbirea rețelelor de crimă organizată implicate și în distribuția de fentanil.

„Cocaina, care este principalul drog traficat din Venezuela, reprezintă o sursă majoră de profit pentru toate cartelurile din America Latină”, a scris Vance.

„Dacă elimini aceste venituri din cocaină (sau chiar le reduci), slăbești semnificativ cartelurile per ansamblu. De asemenea, cocaina este și ea periculoasă.”

Vicepreședintele a afirmat că o parte din fentanil ajunge în SUA și prin rute care implică Venezuela și că banii obținuți din traficul de cocaină contribuie la menținerea capacității operaționale a cartelurilor regionale.

Nicolas Maduro a fost inculpat la sosirea sa în Statele Unite sub acuzații de „narcoterorism” și conspirație pentru importul de cocaină. Potrivit autorităților americane, aceste acuzații sunt rezultatul unor investigații de lungă durată privind implicarea unor oficiali venezueleni în traficul internațional de droguri.

Administrația Trump a susținut că acțiunea militară și arestarea lui Maduro fac parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a crimei organizate transnaționale și de reducere a fluxului de droguri către teritoriul american.

Declarațiile vicepreședintelui au fost contestate de mai mulți membri republicani ai Congresului. Reprezentantul Thomas Massie (Republican – Kentucky) a respins argumentul potrivit căruia intervenția ar fi motivată de combaterea drogurilor.

„Treziți-vă, MAGA. VENEZUELA nu este despre droguri; este despre petrol și schimbare de regim. Nu pentru asta am votat”, a scris Massie într-o postare pe rețelele sociale.

You see a lot claims that Venezuela has nothing to do with drugs because most of the fentanyl comes from elsewhere. I want to address this: First off, fentanyl isn't the only drug in the world and there is still fentanyl coming from Venezuela (or at least there was). Second,… — JD Vance (@JDVance) January 4, 2026

La rândul său, reprezentanta Marjorie Taylor Greene (Republican – Georgia), care urmează să părăsească Congresul, a declarat că administrația ar trebui să se concentreze pe Mexic dacă obiectivul principal este reducerea traficului de fentanil.

„Majoritatea supradozelor și deceselor cauzate de fentanil în rândul americanilor provin din Mexic. Acestea sunt cartelurile mexicane care ucid americani”, a declarat Greene într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC.

„Dacă acest lucru ar fi cu adevărat despre narcoteroriști și protejarea americanilor, administrația Trump ar ataca cartelurile mexicane.”

JD Vance a răspuns acestor critici afirmând că Mexicul rămâne un punct central al politicii antidrog a administrației.

El a recunoscut că „o mare parte din fentanil vine din Mexic”, dar a subliniat că guvernul american a adoptat măsuri pentru a limita imigrația la granița de sud, considerate un element-cheie în reducerea traficului de droguri.