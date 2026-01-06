Prima decizie luată de Donald Trump după ce a preluat controlul Venezuelei

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că recenta operațiune militară a SUA în Venezuela nu poate fi comparată cu intervenția din Irak, afirmând că actuala conducere americană urmărește preluarea controlului asupra resurselor petroliere venezuelene. „Diferența dintre Irak și acest caz este că (fostul președinte George W. Bush) nu a păstrat petrolul. Noi vom păstra petrolul”, a declarat acesta, potrivit MS NOW.

El a adăugat: „În 2016, am spus că ar fi trebuit să păstrăm petrolul. A stârnit multe controverse. Ei bine, ar fi trebuit să păstrăm petrolul. Și vom reconstrui instalațiile lor petroliere avariate și de data aceasta vom păstra petrolul”.

Declarațiile lui Trump au venit după ce acesta a afirmat, luni, într-un interviu acordat NBC News, că este dispus ca SUA să sprijine companiile petroliere în reconstrucția infrastructurii Venezuelei, un proces care ar putea fi încheiat în mai puțin de 18 luni.

„Cred că putem face asta în mai puțin timp, dar va fi o cheltuială considerabilă. Va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere o vor cheltui, iar apoi vor fi rambursate de noi sau din venituri”, a explicat președintele american.

Delcy Rodriguez a fost învestită, luni, în funcția de președinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în fața Adunării Naționale, în timp ce Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pleda nevinovat la acuzațiile de narcoterorism în fața unui tribunal din New York.

Trump a declarat, în interviul pentru NBC News, că implicarea SUA în Venezuela va fi coordonată de un grup de oficiali americani, printre care se numără secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe Stephen Miller și vicepreședintele JD Vance. „Este un grup format din toți. Toți au expertiză, expertiză diferită”, a mai spus acesta.