International

Trump avertizează: Delcy Rodriguez va plăti mai scump ca Maduro

Comentează știrea
Trump avertizează: Delcy Rodriguez va plăti mai scump ca MaduroSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei „va plăti mai scump ca Maduro” dacă nu acționează corect. Acesta a mai spus că intervențiile asupra Venezuelei nu trebuie percepute negativ.

Trump, mesaj pentru Delcy Rodriguez

„Reconstruirea țării nu este un lucru rău”, a spus Trump, completând cu o evaluare sumbră a situației: „Venezuela este 'în faliment. Această țară este o catastrofă în toate domeniile”.

Referindu-se la viitorul politic al țării, liderul de la Casa Albă a precizat că „reconstrucția și schimbarea regimului” reprezintă opțiuni mai bune decât starea actuală. „Nu poate fi mai rău”, a afirmat el.

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. Sursa foto captură video

Pe aceeași linie, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a transmis că Washingtonul este dispus să coopereze cu autoritățile venezuelene „dacă aceștia vor lua decizii bune”, menționând că SUA păstrează toate pârghiile de presiune asupra țării, inclusiv embargoul petrolier.

Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul
Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul
A murit un cunoscut jurnalist: Dispariția lui ne amintește cât de fragili suntem
A murit un cunoscut jurnalist: Dispariția lui ne amintește cât de fragili suntem

Trump vrea să controleze Groenlanda

Sâmbătă, Donald Trump susținea că Delcy Rodriguez este pregătită să colaboreze cu SUA, dar vicepreședinta interimară a replicat rapid că Venezuela este gata „să se apere”.

maduro

Arestare Maduro, 3 ianuarie 2026. sursa: Captura video

În paralel, Trump a readus în discuție și dorința de a controla Groenlanda, teritoriu autonom danez, afirmând: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut”, atunci când a fost întrebat dacă operațiunile SUA la Caracas pot sugera intențiile americane față de insulă.

Delcy Rodriguez, președinte interimar al Venezuelei

Pe plan intern, armata venezueleană a confirmat duminică recunoașterea lui Delcy Rodriguez drept șef al statului cu mandat interimar. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după ce Washingtonul a comunicat capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane.

Decizia Curții Supreme de Justiție din Venezuela stă la baza acestui mandat temporar. Instanța a hotărât ca Delcy Rodriguez să exercite atribuțiile prezidențiale timp de 90 de zile, până la clarificarea situației instituționale. Ministrul Apărării al Venezuelei a cerut ca Nicolás Maduro să fie eliberat de urgență.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:51 - Secretele Mădălinei Ghenea. Ce mănâncă renumita actriță și cum se menține în formă
22:46 - Alimentele pe care nu ar trebui să le pui niciodată în friteuza cu aer cald
22:38 - Trump avertizează: Delcy Rodriguez va plăti mai scump ca Maduro
22:29 - Șoșoacă cere intervenția ONU după atacul din Venezuela: Niciun stat nu poate pretinde o poziție de supremație politic...
22:18 - De ce portocalele sunt benefice indiferent de momentul în care le consumi
22:12 - Secretul unei relații de succes. Carmen Brumă și Mircea Badea eu programe diametral opuse

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

Proiecte speciale