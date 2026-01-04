Trump avertizează: Delcy Rodriguez va plăti mai scump ca Maduro

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei „va plăti mai scump ca Maduro” dacă nu acționează corect. Acesta a mai spus că intervențiile asupra Venezuelei nu trebuie percepute negativ.

„Reconstruirea țării nu este un lucru rău”, a spus Trump, completând cu o evaluare sumbră a situației: „Venezuela este 'în faliment. Această țară este o catastrofă în toate domeniile”.

Referindu-se la viitorul politic al țării, liderul de la Casa Albă a precizat că „reconstrucția și schimbarea regimului” reprezintă opțiuni mai bune decât starea actuală. „Nu poate fi mai rău”, a afirmat el.

Pe aceeași linie, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a transmis că Washingtonul este dispus să coopereze cu autoritățile venezuelene „dacă aceștia vor lua decizii bune”, menționând că SUA păstrează toate pârghiile de presiune asupra țării, inclusiv embargoul petrolier.

Sâmbătă, Donald Trump susținea că Delcy Rodriguez este pregătită să colaboreze cu SUA, dar vicepreședinta interimară a replicat rapid că Venezuela este gata „să se apere”.

În paralel, Trump a readus în discuție și dorința de a controla Groenlanda, teritoriu autonom danez, afirmând: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut”, atunci când a fost întrebat dacă operațiunile SUA la Caracas pot sugera intențiile americane față de insulă.

Pe plan intern, armata venezueleană a confirmat duminică recunoașterea lui Delcy Rodriguez drept șef al statului cu mandat interimar. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după ce Washingtonul a comunicat capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane.

Decizia Curții Supreme de Justiție din Venezuela stă la baza acestui mandat temporar. Instanța a hotărât ca Delcy Rodriguez să exercite atribuțiile prezidențiale timp de 90 de zile, până la clarificarea situației instituționale. Ministrul Apărării al Venezuelei a cerut ca Nicolás Maduro să fie eliberat de urgență.