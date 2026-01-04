Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul

Statele Unite vor colabora cu responsabilii venezueleni „dacă aceştia vor lua decizii bune”, a declarat duminică şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, menționând totodată că Washingtonul îşi va menţine mijloacele de presiune asupra Venezuelei, în special embargoul petrolier, informează AFP şi EFE..

„Dacă ei nu vor lua decizii bune, SUA îşi vor păstra numeroase pârghii de influenţă pentru a garanta apărarea intereselor noastre, în special embargoul petrolier. Prin urmare, vom analiza, pe viitor, tot ceea ce ei fac”, a spus Rubio cu privire la guvernul venezuelean, în timpul unui interviu pentru canalul CBS.

Marco Rubio a nuanțat declarațiile făcute sâmbătă de președintele american Donald Trump, potrivit cărora SUA „vor conduce” Venezuela și nu vor ezita să trimită trupe în țară „dacă va fi necesar”.

„Chiar dacă Donald Trump nu poate exclude public toate opţiunile şi nici pe cea a unei desfăşurări de trupe, "nu asta vedeţi voi acum. Ceea ce vedeţi voi acum este un embargo petrolier care ne permite să exercităm o influenţă considerabilă asupra urmării evenimentelor", a afirmat şeful diplomaţiei americane.

În urma unei operaţiuni spectaculoase, trupele americane l-au capturat sâmbătă pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, care se află deja în închisoare la New York și urmează să fie judecat în Statele Unite pentru „narcoterorism”.

Întrebat despre vicepreşedinta Delcy Rodriguez, căreia Curtea Supremă a Venezuelei i-a încredinţat puterea interimară, şeful diplomaţiei americane a declarat că Washingtonul va monitoriza acţiunile sale și ale altor oficiali încă în funcţie și „va vedea ce se va întâmpla”.

Marco Rubio a subliniat că „diferenţa” faţă de Nicolas Maduro este că „persoana care era la conducere (…) era cineva cu care nu se putea conlucra” şi care „nu-şi respecta acordurile”.

Întrebat dacă SUA o vor susţine pe Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace şi figură marcantă a opoziţiei, sau pe Edmundo Gonzalez Urrutia, candidat al opoziţiei la alegerile prezidenţiale din 2024, Rubio a evitat un răspuns clar, afirmând că SUA nu se pot implica în gestiunea politică a unor ţări terţe.

El a adăugat că Venezuela nu este „Libia, Irak sau Afganistan” și că „misiunea noastră aici este foarte diferită”.

„Noi luptăm (aici) împotriva a ceea ce constituie o ameninţare la adresa intereselor americane”, a subliniat şeful diplomaţiei americane.