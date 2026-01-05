Delcy Rodriguez a fost învestită ca preşedinte interimar al Venezuelei

Delcy Rodriguez a fost învestită luni în funcția de președinte interimar al Venezuelei, după depunerea jurământului în fața Adunării Naționale, în timp ce Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de autoritățile americane, a pledat nevinovat în fața unui tribunal din New York în dosarul de narcoterorism. „Vin aici cu tristeţe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite”, a spus aceasta, potrivit AFP.

Sâmbătă, Curtea Supremă a decis ca aceasta să preia atribuțiile de șef de stat pentru un mandat de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire, iar duminică armata și-a anunțat sprijinul.

Fiul lui Maduro, în vârstă de 35 de ani, supranumit „Nicolasito” sau „Prințul” în rechizitoriul autorităților americane, a transmis un mesaj de susținere pentru Delcy Rodriguez, noul lider interimar al țării.

„Ție, Delcy Eloina, sprijinul meu necondiționat pentru sarcina foarte dificilă pe care ți-a fost încredințată. Contează pe mine. Patria este pe mâini bune, tată, și în curând ne vom îmbrățișa aici, în Venezuela”, a spus Nicolas Maduro Guerra, la deschiderea sesiunii parlamentare.

Capturat în weekend de armata americană, Nicolas Maduro a fost adus în Statele Unite, unde este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea unor astfel de arme. Potrivit New York Times, el și soția sa au pledat „nevinovați”, iar cei doi rămân în arest.