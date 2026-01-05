International

Delcy Rodriguez a fost învestită ca preşedinte interimar al Venezuelei

Delcy Rodriguez. Sursa foto: Captură video Youtube
Delcy Rodriguez a fost învestită luni în funcția de președinte interimar al Venezuelei, după depunerea jurământului în fața Adunării Naționale, în timp ce Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de autoritățile americane, a pledat nevinovat în fața unui tribunal din New York în dosarul de narcoterorism. „Vin aici cu tristeţe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite”, a spus aceasta, potrivit AFP.

Delcy Rodriguez, noul președinte interimar al Venezuelei

„Vin aici cu tristeţe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite. (...) Am astfel onoarea de a depune jurământul în numele tuturor venezuelenilor”, a spus aceasta, care era vicepreşedinte şi prima în ordinea de succesiune la preşedinţie.

Sâmbătă, Curtea Supremă a decis ca aceasta să preia atribuțiile de șef de stat pentru un mandat de 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire, iar duminică armata și-a anunțat sprijinul.

Delcy Rodriguez, susținută de fiul lui Maduro

Fiul lui Maduro, în vârstă de 35 de ani, supranumit „Nicolasito” sau „Prințul” în rechizitoriul autorităților americane, a transmis un mesaj de susținere pentru Delcy Rodriguez, noul lider interimar al țării.

Semnal pentru mediul de afaceri. Ordonanța trenuleț arată că presiunea fiscală ar putea să scadă în 2026
Epidemia ignorată. Obezitatea esta boala care apasă România
Nicolas Maduro Guerra

Nicolas Maduro Guerra. Sursa foto: Captură video Youtube

„Ție, Delcy Eloina, sprijinul meu necondiționat pentru sarcina foarte dificilă pe care ți-a fost încredințată. Contează pe mine. Patria este pe mâini bune, tată, și în curând ne vom îmbrățișa aici, în Venezuela”, a spus Nicolas Maduro Guerra, la deschiderea sesiunii parlamentare.

Maduro și soția sa au pledat nevinovați, dar rămân în arest

Capturat în weekend de armata americană, Nicolas Maduro a fost adus în Statele Unite, unde este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea unor astfel de arme. Potrivit New York Times, el și soția sa au pledat „nevinovați”, iar cei doi rămân în arest.

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov"

