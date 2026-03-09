Fiul reverendului Jesse Jackson îi acuză pe foștii președinți Biden, Clinton și Obama că au politizat ceremonia

Funeraliile reverendului Jesse Jackson, una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării pentru drepturile civile din Statele Unite, au fost marcate de controverse după ce fiul său, Jesse Jackson Jr., a criticat discursurile susținute de mai mulți foști președinți americani, potrivit New York Post.

Acesta i-a acuzat pe Joe Biden, Barack Obama și Bill Clinton că au folosit ceremonia pentru a transmite mesaje politice și pentru a critica actuala administrație condusă de Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, în cadrul unei ceremonii private organizate la sediul organizației Rainbow PUSH Coalition din Chicago, la o zi după serviciul memorial public dedicat activistului.

Jesse Jackson Jr. a afirmat că discursurile rostite la ceremonia publică nu au reflectat pe deplin personalitatea și mesajul tatălui său. În opinia sa, cei trei foști președinți nu au înțeles cu adevărat rolul pe care reverendul l-a avut în viața publică americană.

„Ieri am ascultat timp de câteva ore trei președinți ai Statelor Unite care nu îl cunosc pe Jesse Jackson”, a spus acesta în timpul ceremoniei private.

El a adăugat că relația tatălui său cu sistemul politic a fost una complexă, pentru că mesajul său a depășit granițele partidelor politice.

„El a menținut o relație tensionată cu ordinea politică, nu pentru că președinții erau albi sau negri, ci pentru că cerințele mesajului nostru, cerințele de a vorbi pentru cei mai vulnerabili – cei dezmoșteniți, condamnați, marginalizați și lipsiți de respect – nu cereau soluții democrate sau republicane, ci o voce constantă, profetică, care nu ne-a trădat niciodată ca oameni”, a declarat Jesse Jackson Jr.

Potrivit acestuia, aceste aspecte „spun multe despre cine a fost reverendul Jesse Jackson”.

Ceremonia publică de comemorare a avut loc vineri la biserica House of Hope din Chicago și a reunit numeroși lideri politici și personalități publice. Printre cei care au susținut discursuri s-a numărat și fostul președinte Barack Obama.

În intervenția sa, Obama a vorbit despre climatul politic din Statele Unite și despre provocările pe care le vede în prezent pentru democrația americană. El a afirmat că fiecare zi aduce „un nou atac asupra instituțiilor democratice”.

„În fiecare zi ni se spune de către cei aflați în funcții înalte să ne temem unii de alții și să ne întoarcem unii împotriva altora, iar că unii americani contează mai mult decât alții și că unii nici măcar nu contează”, a spus fostul președinte.

La rândul său, Joe Biden a susținut că actuala administrație nu împărtășește valorile pe care el le consideră esențiale.

„Administrația Trump nu împărtășește niciuna dintre valorile pe care le avem noi”, a afirmat Biden în timpul ceremoniei.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a fost învinsă de Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, a făcut de asemenea referire la evoluțiile politice actuale.

„Nu sunt genul care să spună «v-am spus eu», dar am văzut ce urma să se întâmple”, a declarat Harris. „Dar ceea ce nu am prevăzut este că nu îl vom avea pe Jesse Jackson alături de noi acum pentru a ne ajuta să trecem prin aceste momente.”

Fostul președinte Bill Clinton a avut un discurs mai puțin politic, amintindu-și de relația personală pe care a avut-o cu liderul pentru drepturi civile și descriindu-l drept un prieten apropiat.

Reverendul Jesse Jackson a murit luna trecută, la vârsta de 84 de ani, în locuința sa din Chicago. De-a lungul deceniilor, el a fost una dintre cele mai influente voci ale mișcării pentru drepturi civile din Statele Unite și fondatorul organizației Rainbow PUSH Coalition.

Actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, nu a participat la ceremonia memorială organizată la Chicago.