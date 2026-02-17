International

A murit Jesse Jackson, apropiat al lui Martin Luther King și simbol al luptei pentru egalitate

A murit Jesse Jackson, apropiat al lui Martin Luther King și simbol al luptei pentru egalitate
Jesse Jackson, una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării pentru drepturi civile din Statele Unite, a murit la vârsta de 84 de ani, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut marți de familia sa, printr-un comunicat. Pastor baptist și orator recunoscut, Jackson a avut o carieră publică ce s-a întins pe mai multe decenii, fiind implicat atât în activism social, cât și în politică.

Familia a transmis că moștenirea sa depășește granițele vieții publice:

„Tatăl nostru a fost un lider dedicat servirii – nu doar pentru familia noastră, ci și pentru cei oprimați, cei fără voce și cei trecuți cu vederea din întreaga lume.”

Jesse Jackson, un simbol al luptei pentru egalitate

Jesse Jackson a devenit cunoscut la nivel național în contextul frământărilor sociale din anii 1960. A fost un apropiat colaborator al lui Martin Luther King Jr., jucând un rol activ în campaniile pentru drepturi civile.

De-a lungul timpului, Jackson a pledat pentru drepturile afro-americanilor și ale altor comunități marginalizate, rămânând o prezență constantă în dezbaterile publice privind echitatea socială.

Stabilit de mulți ani în Chicago, Jackson a fost diagnosticat cu boala Parkinson în 2017, după ce prezentase simptome timp de mai mulți ani.

Ambiții politice și campanii prezidențiale

În anii 1980, Jackson și-a orientat atenția către scena politică. A candidat pentru nominalizarea Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 1984 și 1988.

În 1984, a obținut aproximativ 3,3 milioane de voturi în alegerile interne democrate, reprezentând circa 18% din total, clasându-se pe locul al treilea, după Walter Mondale și Gary Hart.

Campania sa din 1984 a pierdut din avânt după apariția unor controverse publice. Patru ani mai târziu, în 1988, Jackson a revenit cu o candidatură considerată mai bine structurată, câștigând 11 alegeri primare și adunând 6,8 milioane de voturi, adică 29% din totalul exprimat în competițiile pentru nominalizare.

Nominalizarea a fost câștigată în final de Michael Dukakis, care l-a înfruntat pe republicanul George H.W. Bush.

În discursul susținut la Convenția Democrată din 1988, Jackson a transmis un mesaj centrat pe unitate:

„America nu este o pătură țesută dintr-un singur fir, o singură culoare, o singură stofă.”

El a adăugat:

„Oriunde te-ai afla în această seară, poți reuși. Ține capul sus. Vor fi momente de întuneric, dar dimineața vine. Nu renunța. Suferința naște caracter, caracterul naște credință. În cele din urmă, credința nu te va dezamăgi.”

Originile și formarea lui Jesse Jackson

Născut la 8 octombrie 1941, în Greenville, Carolina de Sud, Jesse Jackson a crescut în perioada segregării rasiale din sudul Statelor Unite.

A beneficiat de o bursă sportivă la Universitatea din Illinois, dar s-a transferat ulterior la un colegiu istoric afro-american, invocând experiențe de discriminare.

Jesse Jackson

Jesse Jackson / sursa foto: captură video

În timpul studiilor, a început să se implice în activismul pentru drepturi civile. A fost arestat după ce a încercat să intre într-o bibliotecă publică destinată exclusiv albilor. A urmat cursurile Chicago Theological Seminary și a fost hirotonit pastor baptist în 1968.

Organizații și inițiative

Jackson a fondat organizațiile Operation PUSH și National Rainbow Coalition, care ulterior au fuzionat. În anii 1990, a fost trimis special al președintelui Bill Clinton în Africa.

De asemenea, a fost implicat în negocieri pentru eliberarea unor cetățeni americani deținuți în străinătate, inclusiv în Siria, Cuba, Irak și Serbia.

A găzduit un program săptămânal la CNN între 1992 și 2000. În anul 2000, a primit Presidential Medal of Freedom, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite.

Viața personală a lui Jesse Jackson

Căsătorit cu Jacqueline Brown din 1962, Jesse Jackson a avut cinci copii. Cariera sa publică a fost marcată și de episoade controversate, inclusiv situații ce au implicat membri ai familiei și aspecte din viața privată.

Chiar și în etapele târzii ale vieții, Jackson a continuat să participe la evenimente publice. În 2020, a condamnat uciderea lui George Floyd, în contextul protestelor declanșate la nivel global.

