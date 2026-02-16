Doliu la Hollywood. A murit legendarul Robert Duvall, la 95 de ani

Veste tristă pentru cinematografia mondială, marele actor Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani, conform nbcnews. Anunțul a fost făcut de soția actorului, Luciana Duvall.

„Pentru fiecare dintre multele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale şi spiritului uman pe care acele persoanaje îl reprezentau”, a scris soția actorului pe Facebook.

Duvall a interpretat de-a lungul timpului multe roluri mari: locotenent-colonelul Bull Meechum în „The Great Santini”, personajul principal din „Stalin”, dar şi personaje decăzute, în producțiile în „Tender Mercies” şi „The Apostle”. A câştigat premii pentru ambele tipuri de roluri.

A jucat în legendarul film „Apocalypse Now” (1979), alături de Marlon Brando sau Martin Sheen. Filmul i-a aparținut regizorului Francis Ford Coppola.

Duvall a avut un rol de doar câteva minute, dar a avut un impact puternic, în timp ce personajul său împărţea ordine, la bustul gol, complet lipsit de orice urmă de instinct de conservare pe un câmp de luptă în mijlocul focului şi exploziilor, iar după un atac aerian reuşit proclama exuberant: „Îmi place mirosul de napalm dimineaţa. Mirosea a victorie!”

Rolul i-a adus lui Duvall una dintre cele şapte nominalizări la Premiile Oscar. O alta a fost pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „Naşul” de Coppola, după ce l-a jucat pe pe Tom Hagen, consigliere al familiei mafiote Corleone. Duvall a apărut în al doilea film „Naşul”, dar l-a respins pe al treilea pentru că a considerat oferta financiară pe care a primit-o prea mică.

De asemenea, actorul a fost nominalizat şi la premiile Oscar pentru aparițiile din „The Great Santini”, „The Apostle”, „A Civil Action” şi „The Judge” în 2014. În total, a apărut în aproape 100 de filme.

A interpretat persoanje reprezentative și în filmele western. A câştigat un premiu Emmy pentru miniseria de televiziune „Broken Trail”, a apărut alături de John Wayne în „True Grit” şi a primit o nominalizare la Emmy pentru miniseria „Lonesome Dove”. Actorul afira că interpretarea genialului om al legii devenit cowboy Gus McRae în "Lonesome Dove" a fost rolul său preferat.