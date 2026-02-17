Christian Astuguevieille, creatorul parfumurilor Comme des Garçons, a murit la 79 de ani

Christian Astuguevieille, parfumeur și artist recunoscut pentru colaborarea de lungă durată cu casa de modă japoneză Comme des Garçons, a murit la vârsta de 79 de ani, a confirmat luni un reprezentant al brandului, potrivit WWD.

Astuguevieille a fost unul dintre principalii creatori din spatele parfumurilor inovatoare ale casei, dar și un artist multidisciplinar cu lucrări expuse în diverse galerii și muzee.

Christian Astuguevieille a început colaborarea cu Rei Kawakubo, fondatoarea și designerul Comme des Garçons, în 1991, când sculpturile sale au fost expuse într-o vitrină a magazinului din Tokyo. Relația profesională dintre cei doi a devenit rapid una creativă și de durată, iar în 1994 au lansat împreună primul parfum al brandului, intitulat simplu Eau de Parfum.

În acel moment, Comme des Garçons nu era recunoscută ca o casă de parfumuri, dar viziunea comună a celor doi – aceea de a explora note neconvenționale și de a rupe tiparele industriei – a pus bazele unei linii care avea să devină emblematice în lumea olfactivă.

Astuguevieille nu a fost doar un parfumier, ci și un artist vizual cu o gândire creativă largă. Pe parcursul carierei sale, a lucrat nu doar în domeniul parfumurilor, ci și în creația de piese de mobilier, bijuterii sau sculpturi, integrând diverse discipline artistice în procesul său creativ.

În colaborarea sa cu Comme des Garçons, Christian Astuguevieille a contribuit la dezvoltarea unor parfumuri care au ieșit din tiparele clasice ale industriei.

Printre creațiile sale se numără parfumuri precum Amazingreen, Concrete și Wonderoud, cunoscute pentru caracterul lor diferit și pentru concentrațiile neobișnuite de note.

Modelele olfactive dezvoltate sub conducerea sa nu au urmărit neapărat armonia tradițională, așa cum se întâmplă în parfumeria convențională, ci au explorat senzații cotidiene și materiale neobișnuite.

De exemplu, unele parfumuri ale brandului includ note inspirate din alte domenii decât cele florale sau fructate, contribuind astfel la o identitate olfactivă aparte.

Ca recunoaștere a acestei abordări artistice, brandul a continuat să lanseze parfumuri în serii tematice și în colaborare cu diverse entități creative, consolidând astfel reputația unei parfumării alternative în industria globală.

În comunicatul oficial al maison-ului, reprezentanții Comme des Garçons au transmis că trecerea în neființă a lui Astuguevieille le aduce „profundă tristețe”, subliniind rolul pe care l-a avut în dezvoltarea parfumurilor brandului. În declarație se menționează:

„El este și va rămâne un pilon în crearea parfumurilor noastre, pe care le-a dezvoltat în sinergie cu Rei Kawakubo.”

Această declarație reflectă recunoștința pentru contribuția sa de-a lungul decadelor, dar și impactul pe care munca sa l-a avut asupra identității olfactive a casei de modă.

Moștenirea sa artistică cuprinde zeci de parfumuri și o viziune care a schimbat percepția asupra modului în care pot fi privite parfumurile de nișă și de autor.

Prin natura sa creativă, Astuguevieille a reușit să redefinească legătura dintre parfum, artă și experiențele senzoriale ale publicului larg.

Comme des Garçons Parfums a fost fondată oficial în 1993 și a devenit cunoscută pentru parfumeria sa neconvențională, cu parfumuri care adesea sfidează normele tradiționale ale industriei.

Astuguevieille a fost directorul creativ al acestei linii de parfumuri încă de la început, contribuind la formarea unei identități olfactive distinctive.