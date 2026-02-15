Moment dramatic la un spectacol de circ din Craiova. Artist spaniol, căzut de la patru metri

Un incident petrecut în timpul unui spectacol de circ organizat la Craiova a determinat intervenția autorităților și deschiderea unei anchete IPJ Dolj.

Un acrobat de cetățenie spaniolă, în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălțime de aproximativ patru metri în timpul unui exercițiu acrobatic.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, incidentul a fost semnalat de un spectator aflat în public. Reprezentanții instituției au precizat că polițiștii au fost alertați în cursul serii precedente.

„Seara trecută, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova cu privire la faptul că, în timp ce se afla la spectacolul de circ situat pe Calea Severinului, o persoană de sex masculin s-a dezechilibrat şi a căzut de la înălţimea de 4 metri”, a anunţat IPJ Dolj.

Echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului pentru a evalua situația și pentru a identifica persoana implicată.

În urma verificărilor efectuate la locul incidentului, polițiștii au stabilit identitatea bărbatului rănit. Este vorba despre un artist circas, cetățean spaniol, care participa la reprezentație.

„Poliţiştii au constatat că este vorba despre un cetăţean spaniol, de 39 de ani, care, în timp ce executa un exerciţiu acrobatic la o înălţime de 4 metri, s-a dezechilibrat şi a căzut pe sol. El a fost transportat la spital, fiind conştient şi cooperant.”

Surse medicale au indicat că bărbatul era conștient în momentul preluării de către echipajele de intervenție. Acesta a fost dus la o unitate medicală din Craiova pentru investigații și tratament de specialitate.

Autoritățile au anunțat că, în urma incidentului, a fost deschis un dosar penal. Ancheta vizează posibile nereguli privind respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă şi vătămare corporală din culpă.”

Investigațiile sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova, sub coordonarea procurorilor. Oamenii legii urmează să stabilească dacă au fost respectate toate măsurile de protecție specifice acestui tip de activitate și dacă accidentul s-a produs în contextul unei erori umane sau al unor deficiențe tehnice.

Ancheta include verificări referitoare la modul de organizare a spectacolului, echipamentele utilizate și instruirea personalului. De asemenea, vor fi analizate documentele privind securitatea muncii și eventualele proceduri interne ale organizatorilor.

Reprezentanții poliției au transmis că cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.