Timpul de așteptare scade pe Podul Giurgiu–Ruse. Românii scapă de cozi în vacanța de schi

Podul Giurgiu–Ruse, principala legătură rutieră dintre România și Bulgaria, va fi supus unor ajustări temporare în semaforizare pentru a fluidiza traficul, pe fondul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Debutul perioadei de vacanță aduce, ca în fiecare an, o creștere semnificativă a traficului spre ieșirile din țară. Chiar dacă aderarea României la Spațiul Schengen a eliminat cozile de la granițele cu Bulgaria și Ungaria, lucrările aflate în desfășurare pe partea bulgară a podului continuă să provoace blocaje, în special în orele de vârf.

Pentru a diminua aceste ambuteiaje, autoritățile române și bulgare au convenit modificarea temporară a semafoarelor. „Astăzi și mâine va exista verde suplimentar spre Bulgaria, iar weekendul viitor verde suplimentar spre România. Astfel, românii care pleacă în acest weekend vor câștiga timp prețios la traversarea Dunării, iar situația va fi similară peste o săptămână, la revenirea în țară”, a explicat Cosma.

Secretarul de stat a subliniat că timpii de așteptare nu vor dispărea complet, însă vor fi semnificativ mai scurți decât în condițiile normale ale lucrărilor. „Chiar și așa, va exista un timp de așteptare la Giurgiu–Ruse — însă semnificativ mai mic decât în condiții normale”, a precizat el.

Autoritățile bulgare au transmis că lucrările de pe jumătatea podului ar urma să fie finalizate în luna iunie, ceea ce va permite desfășurarea traficului fără restricții. „Va fi primul sezon estival în care românii vor putea traversa Dunărea la Giurgiu spre Bulgaria sau Grecia rapid și civilizat”, a adăugat Cosma.

Oficialul român a recomandat conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și să-și planifice călătoria, mai ales în perioadele de vârf ale weekendurilor. De asemenea, autoritățile rutiere vor monitoriza traficul și vor interveni acolo unde se formează ambuteiaje pentru a evita situațiile periculoase.

Această măsură face parte dintr-o serie de acțiuni planificate pentru a menține fluxul de trafic cât mai sigur și eficient pe principalele puncte de trecere a frontierei, având în vedere că numărul călătorilor crește semnificativ în perioadele de vacanță și concedii.