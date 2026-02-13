International

Ce impact a avut asupra prețurilor din Bulgaria trecerea la moneda euro

Ce impact a avut asupra prețurilor din Bulgaria trecerea la moneda euroBulgaria, a trecut la euro la 1 ianuarie 2026/ sursa foto: dreamstime.com
Introducerea euro în Bulgaria a avut, până în prezent, un impact redus asupra prețurilor, potrivit primelor dare oferite de banca centrală, relatează novinite.com.

Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, a declarat că trecerea la moneda euro decurge conform planului și că nu a generat dezechilibre semnificative în evoluția prețurilor.

Cât a influențat euro prețurile din Bulgaria

Potrivit acestuia, aproximativ 85% din bancnotele și monedele în leva au fost deja retrase din circulație și înlocuite cu peste 7 miliarde de euro. Procesul de conversie avansează în ritmul estimat de autorități, anunță oficialul.

Datele preliminare publicate de National Statistical Institute și Eurostat indică o rată anuală a inflației de aproximativ 2,3% în luna ianuarie, nivel apropiat de tendințele din zona euro.

Modificări esențiale în contractele românilor după digitalizarea ANAF. Cum vor fi taxate colaborările part-time
Suma alocată de România pentru sprijinul Ucrainei: Sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev
Guvernatorul a precizat că impactul introducerii monedei unice asupra prețurilor a fost limitat și temporar. În ianuarie, efectul asupra inflației lunare este estimat la 0,3 - 0,4 puncte procentuale.

bani euro

Bulgaria a trecut la euro la 1 ianuarie 2026. Sursa foto: Freepik

Leva este aproape retrasă

Leva este aproape retrasă, iar Dimitar Radev a spus că trecerea la moneda euro nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie privită ca un cadru care sporește transparența și responsabilitatea instituțională, făcând mai vizibilă calitatea politicilor economice și sustenabilitatea acestora.

Adoptarea monedei euro nu este un scop în sine, ci mai degrabă un cadru care face mai transparente și mai responsabile calitatea instituțiilor și sustenabilitatea politicilor economice”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev.

Bulgaria, cel mai nou stat membru al zonei euro

Bulgaria introdus oficial euro la 1 ianuarie 2026, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE, devenind cel mai nou stat membru al zonei.

Introducerea euro este ultima etapă a integrării Bulgariei în Uniunea Europeană”, declara, la momentul respectiv, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev.

Pe străzi au avut loc multe manifestații, mulți bulgari temându-se că că prețurile vor exploda, deși autoritățile îi asigurau că nu va fi cazul.

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
