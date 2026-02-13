Ce impact a avut asupra prețurilor din Bulgaria trecerea la moneda euro

Introducerea euro în Bulgaria a avut, până în prezent, un impact redus asupra prețurilor, potrivit primelor dare oferite de banca centrală, relatează novinite.com.

Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, a declarat că trecerea la moneda euro decurge conform planului și că nu a generat dezechilibre semnificative în evoluția prețurilor.

Potrivit acestuia, aproximativ 85% din bancnotele și monedele în leva au fost deja retrase din circulație și înlocuite cu peste 7 miliarde de euro. Procesul de conversie avansează în ritmul estimat de autorități, anunță oficialul.

Datele preliminare publicate de National Statistical Institute și Eurostat indică o rată anuală a inflației de aproximativ 2,3% în luna ianuarie, nivel apropiat de tendințele din zona euro.

Guvernatorul a precizat că impactul introducerii monedei unice asupra prețurilor a fost limitat și temporar. În ianuarie, efectul asupra inflației lunare este estimat la 0,3 - 0,4 puncte procentuale.

Leva este aproape retrasă, iar Dimitar Radev a spus că trecerea la moneda euro nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie privită ca un cadru care sporește transparența și responsabilitatea instituțională, făcând mai vizibilă calitatea politicilor economice și sustenabilitatea acestora.

„Adoptarea monedei euro nu este un scop în sine, ci mai degrabă un cadru care face mai transparente și mai responsabile calitatea instituțiilor și sustenabilitatea politicilor economice”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev.

Bulgaria introdus oficial euro la 1 ianuarie 2026, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE, devenind cel mai nou stat membru al zonei.

„Introducerea euro este ultima etapă a integrării Bulgariei în Uniunea Europeană”, declara, la momentul respectiv, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev.

Pe străzi au avut loc multe manifestații, mulți bulgari temându-se că că prețurile vor exploda, deși autoritățile îi asigurau că nu va fi cazul.