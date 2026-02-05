Bulgaria accelerează adoptarea euro. Se vor topi peste 10.000 de tone de monede și bancnote vechi
- Bianca Ion
- 5 februarie 2026, 19:08
Bulgaria face noi pași decisivi în procesul de trecere la moneda unică europeană, intrând într-o etapă-cheie a adoptării euro. Primele bancnote euro destinate Bulgariei au început să fie puse în circulație la începutul anului 2026, fiind livrate prin intermediul Eurosistemului, în limitele cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE). Informația a fost confirmată de Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administrație al Banca Națională a Bulgariei (BNB), potrivit agenției Novinite.
Leva, retrasă definitiv din circulație în Bulgaria
Pe fondul avansării tranziției la euro, autoritățile monetare au demarat retragerea completă a monedei naționale. La 1 februarie 2026, leva a fost scoasă oficial din circulație, după o perioadă de tranziție în luna ianuarie, în care populația a putut folosi atât leva, cât și euro. În același timp, Banca Națională a Bulgariei a început procesul de distrugere a vechilor monede leva, prin topire.
Cantitatea totală de monede retrase este una semnificativă, depășind 10.527 de tone. Până la sfârșitul lunii ianuarie, din circulație au fost colectate peste 3,3 miliarde de monede, corespunzătoare diferitelor valori nominale.
Bulgaria accelerează adoptarea euro
Reprezentanții Băncii Naționale a Bulgariei au transmis că cetățenii nu trebuie să se grăbească să schimbe monedele leva pe care le mai dețin. Procesul de adoptare a euro se desfășoară într-un cadru flexibil, conceput pentru a proteja populația. Schimbul levalei la BNB va fi posibil pe termen nelimitat și fără perceperea de comisioane, iar băncile comerciale vor continua operațiunile de schimb până la 30 iunie 2026.
„Chiar dacă cineva descoperă după un deceniu monede leva, BNB le va schimba gratuit”, a declarat Iliya Lingorski, oferind garanții privind stabilitatea și transparența acestui proces.
Prin acest pas, Bulgaria se apropie de nucleul zonei euro. În prezent, dintre statele membre ale Uniunii Europene, România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca nu au adoptat încă moneda unică.
Toate prețurile vor fi afișate în euro și leva până în august
Cu toate acestea, Legea privind introducerea monedei euro în Bulgaria prevede că, până la 8 august 2026, toate prețurile, meniurile, etichetele și bonurile fiscale trebuie să afișeze în continuare sumele atât în euro, cât și în leva. Valoarea în leva are doar rol informativ, pentru a-i ajuta pe cetățeni și pe agenții economici să se adapteze la noua monedă în calculele de zi cu zi.
Persoanele fizice și juridice pot schimba leva în euro gratuit la bănci sau la oficiile poștale din localitățile unde nu există sucursale bancare, până la 30 iunie 2026. La poștă, sumele de până la 1.000 de leva pot fi schimbate imediat, în timp ce pentru sume mai mari este necesară o notificare prealabilă. În bănci, schimbarea sumelor care depășesc echivalentul a 5.000 de euro presupune completarea unei declarații privind proveniența fondurilor. După această perioadă de șase luni, băncile și oficiile poștale pot percepe comisioane sau pot înceta oferirea acestui serviciu.
Banca Națională a Bulgariei (BNB) va continua însă să schimbe leva în euro pe termen nelimitat și fără comisioane. Astfel, chiar și peste ani, cetățenii vor putea converti leva la cursul oficial fix de 1 euro = 1,95583 leva. Pentru toate calculele se aplică regulile standard de rotunjire la două zecimale.
Casele de schimb valutar nu mai au voie să convertească leva în euro. Dacă până în ianuarie puteau schimba leva în orice monedă, de la 1 februarie acestea pot schimba doar euro în alte valute, precum lira turcească.
