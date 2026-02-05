Bulgaria accelerează adoptarea euro. Se vor topi peste 10.000 de tone de monede și bancnote vechi

Bulgaria face noi pași decisivi în procesul de trecere la moneda unică europeană, intrând într-o etapă-cheie a adoptării euro. Primele bancnote euro destinate Bulgariei au început să fie puse în circulație la începutul anului 2026, fiind livrate prin intermediul Eurosistemului, în limitele cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE). Informația a fost confirmată de Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administrație al Banca Națională a Bulgariei (BNB), potrivit agenției Novinite.

Pe fondul avansării tranziției la euro, autoritățile monetare au demarat retragerea completă a monedei naționale. La 1 februarie 2026, leva a fost scoasă oficial din circulație, după o perioadă de tranziție în luna ianuarie, în care populația a putut folosi atât leva, cât și euro. În același timp, Banca Națională a Bulgariei a început procesul de distrugere a vechilor monede leva, prin topire.

Cantitatea totală de monede retrase este una semnificativă, depășind 10.527 de tone. Până la sfârșitul lunii ianuarie, din circulație au fost colectate peste 3,3 miliarde de monede, corespunzătoare diferitelor valori nominale.

Reprezentanții Băncii Naționale a Bulgariei au transmis că cetățenii nu trebuie să se grăbească să schimbe monedele leva pe care le mai dețin. Procesul de adoptare a euro se desfășoară într-un cadru flexibil, conceput pentru a proteja populația. Schimbul levalei la BNB va fi posibil pe termen nelimitat și fără perceperea de comisioane, iar băncile comerciale vor continua operațiunile de schimb până la 30 iunie 2026.

„Chiar dacă cineva descoperă după un deceniu monede leva, BNB le va schimba gratuit”, a declarat Iliya Lingorski, oferind garanții privind stabilitatea și transparența acestui proces.

Prin acest pas, Bulgaria se apropie de nucleul zonei euro. În prezent, dintre statele membre ale Uniunii Europene, România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca nu au adoptat încă moneda unică.