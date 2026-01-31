Rumen Radev anunță că va candida la alegerile parlamentare pentru a schimba peisajul politic din Bulgaria

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, unul dintre cei mai populari politicieni ai țării, a anunțat vineri seară că va candida la următoarele alegeri parlamentare. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat televiziunii publice bulgare și marchează revenirea sa directă în politica de partid, într-un moment de instabilitate prelungită și de criză de încredere în clasa politică tradițională.

Alegerile care urmează vor fi a opta rundă electorală organizată în Bulgaria în ultimii cinci ani, o frecvență fără precedent în perioada postcomunistă. Radev a declarat că intrarea sa în cursa parlamentară reprezintă o încercare de a „schimba peisajul politic” și de a pune capăt blocajului instituțional care a marcat țara în ultimii ani.

În vârstă de 62 de ani, Rumen Radev a părăsit în această lună funcția de președinte al Bulgariei, cu un an înainte de finalul mandatului său. Funcția prezidențială din Bulgaria are un rol în mare parte ceremonial, însă Radev a fost una dintre cele mai vizibile și influente figuri publice ale ultimului deceniu, ocupând această poziție timp de nouă ani.

În intervenția televizată, el și-a reiterat mesajul critic la adresa clasei politice, afirmând că aceasta „și-a trădat cetățenii”. Potrivit lui Radev, decizia de a intra în politica de partid este un răspuns direct la protestele anticorupție recente și la nemulțumirea profundă exprimată în stradă de o parte semnificativă a populației.

„Bulgarii au cerut sfârșitul modelului de corupție și fărădelege”, a declarat Radev, adăugând că se simte dator „să răspundă apelurilor” venite din societate.

Decizia fostului președinte vine după ce zeci de mii de persoane au participat, luna trecută, la proteste de amploare împotriva corupției și a clasei politice. Mișcarea de stradă a dus la prăbușirea coaliției de guvernare în luna decembrie, cu doar câteva săptămâni înainte de adoptarea monedei euro de către Bulgaria.

Un nou scrutin parlamentar este așteptat în lunile următoare, într-un climat politic extrem de fragmentat. De la valul de proteste anticorupție declanșat în 2021, nicio coaliție guvernamentală nu a reușit să reziste mai mult de un an, accentuând percepția de instabilitate cronică.

Instabilitatea politică prelungită a erodat încrederea publică în partidele tradiționale. Această tendință s-a accentuat inclusiv după ce dominația politică a fostului premier Boyko Borissov a fost zdruncinată în urmă cu câțiva ani, chiar dacă acesta continuă să conducă cel mai mare partid din Bulgaria.

În acest context, apariția unei noi forțe politice asociate cu Radev este văzută de mulți alegători drept o posibilă alternativă la actuala clasă politică.

Fost general al forțelor aeriene, instruit în Statele Unite, Rumen Radev a intrat în viața politică națională în urmă cu un deceniu, când a candidat la președinție cu sprijinul Partidului Socialist Bulgar. El a fost perceput ca o figură familiară și relativ outsider într-o societate în care sentimentul anti-elite a crescut puternic.

De-a lungul mandatului său, Radev s-a poziționat public împotriva „oligarhilor” și a „structurilor de tip mafiot”, promițând să combată corupția pe care o consideră adânc înrădăcinată în cultura politică a țării.

În același timp, Radev a fost frecvent criticat de adversarii săi politici pentru poziții considerate apropiate de Kremlin. Printre acestea se numără refuzul de a susține ajutorul militar pentru Ucraina și opoziția față de sancțiunile impuse Rusiei după declanșarea războiului.

Fostul președinte a criticat, de asemenea, țintele climatice ale Uniunii Europene și mai multe acorduri comerciale promovate de blocul comunitar. Referindu-se la războiul din Ucraina, Radev a reluat recent criticile la adresa sprijinului european, întrebând retoric cine a încurajat contraofensiva ucraineană din 2023, pe care a descris-o drept „o catastrofă” pentru armata ucraineană.

Pe fondul scumpirilor, al tensiunilor regionale din zona Mării Negre și al oboselii față de criza politică prelungită, partidele anti-sistem și cele percepute drept mai prietenoase cu Rusia au câștigat vizibilitate.

Un sondaj realizat de Alpha Research, institut cu sediul în Sofia, între 5 și 12 decembrie, arată că aproximativ 40% dintre bulgari consideră că este mai bine ca guvernul să fie condus de un partid nou. Potrivit aceleiași cercetări, o formațiune asociată lui Rumen Radev ar putea atrage circa jumătate dintre acești alegători, restul orientându-se către alte opțiuni politice, inclusiv grupări naționaliste sau anti-UE.