Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia într-un discurs televizat

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este "ultimul său discurs în calitate de preşedinte" al Bulgariei, a transmis BTA.

Radev a precizat că marți va depune oficial demisia și și-a exprimat încrederea că vicepreședinta Iliana Iotova va conduce statul ca președinte interimar cu responsabilitate

Potrivit articolului 97 din Constituție, președintele republicii își poate înainta demisia Curții Constituționale înainte de expirarea mandatului. În acest caz, vicepreședintele preia automat funcția de președinte pentru restul duratei mandatului.

Curtea Constituțională are un termen la propria discreție pentru a verifica dacă demisia a fost depusă din proprie voință. Dacă instanța constată că decizia este voluntară, mandatul președintelui încetează, iar vicepreședintele va asigura conducerea interimară a statului.

Președintele Radev a anunțat, vineri, că Bulgaria se pregătește pentru alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern, în urma demisiei administrației anterioare și a protestelor generalizate, potrivit Reuters.

Vineri, Radev a oferit Alianței pentru Drepturi și Libertăți ultima șansă de a încerca să formeze un guvern, însă aceasta a refuzat propunerea, marcând a treia situație de acest fel în doar o săptămână. Acest pas deschide calea pentru alegeri anticipate, care vor fi al optulea scrutin legislativ al Bulgariei în ultimii patru ani.