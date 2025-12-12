Bulgaria rămâne fără guvern, cu doar trei săptămâni înainte de intrarea în zona euro,

Parlamentul Bulgariei a aprobat vineri, în mod oficial, demisia executivului condus de prim-ministrul Rosen Zhelyakov, la o zi după ce guvernul anunțase că va renunța la mandat în urma protestelor de stradă care au avut loc în ultimele săptămâni, potrivit Reuters.

Decizia legislativului deschide etapa de consultări privind formarea unei noi coaliții sau, cel mai probabil, organizarea unor alegeri anticipate.

Guvernul minoritar al lui Rosen Zhelyakov a anunțat joi că va demisiona după „săptămâni de proteste de stradă împotriva corupției din stat și a unui nou buget care ar fi majorat contribuțiile la asigurările sociale și taxele pe dividende”.

Manifestanții s-au adunat în ultimele săptămâni în capitală și în alte orașe, contestând atât politicile fiscale propuse, cât și modul de funcționare al instituțiilor statului.

În paralel, demisia survine cu mai puțin de o lună înainte ca Bulgaria, țară cu 6,7 milioane de locuitori, să intre în zona euro la data de 1 ianuarie. Momentul a creat un climat politic sensibil, într-un an în care tensiunile dintre partide au persistat.

Toți cei 227 de deputați prezenți la ședința de vineri a parlamentului cu 240 de locuri au votat în favoarea demisiei guvernului. Reuters notează că „toți cei 227 de parlamentari prezenți în sesiunea de vineri au votat pentru demisia guvernului”.

Tot vineri, legislativul urmează să voteze în primă lectură și varianta revizuită a bugetului pentru anul 2026.

După aprobarea demisiei, următorul pas constituțional revine președintelui Rumen Radev, care a solicitat anterior public demisia guvernului.

Acesta urmează să încredințeze mandatul de formare a unui nou cabinet celui mai mare partid din parlament, GERB. Liderul formațiunii, Boyko Borissov, a transmis însă că partidul său va refuza mandatul.

În conformitate cu procedurile constituționale, în cazul în care GERB refuză, președintele poate oferi mandatul altor două partide, pe rând.

Dacă și acestea refuză sau nu reușesc să formeze o majoritate, șeful statului este obligat să numească un guvern interimar și să convoace alegeri anticipate.

Situația politică actuală poate conduce Bulgaria către un nou scrutin parlament, ceea ce ar putea prelungi ciclul de alegeri repetate din ultimii ani.

Amintim că Bulgaria, membră Uniunii Europene și a NATO, a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani, în contextul dificultăților partidelor de a forma coaliții stabile și funcționale.