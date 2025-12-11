Revoltele din Bulgaria și întrebarea inevitabilă pentru România. Cât mai amânăm trecerea la euro?

Protestele care au cuprins în ultimele săptămâni Bulgaria, odată cu prezentarea bugetului pentru 2026 în euro, nu sunt doar o reacție la politicile interne ale Sofiei. Sunt și un ecou al unei temeri regionale: frica de scumpiri, de pierdere a controlului asupra monedei naționale și de o schimbare care, deși promite beneficii, pare să vină mereu cu un cost perceput de populație.

Tensiunea din Bulgaria a reaprins o întrebare pe care România o tot împinge în față de ani întregi: de ce nu am trecut încă la euro și ce ar însemna, în mod real, acest pas?

În teorie, România ar fi putut adopta de mult moneda europeană, cel puțin din perspectiva calendarului politic. În practică însă, criteriile economice au cântărit mai greu decât orice ambiție declarată. Inflația ridicată din anii recenți, deficitele bugetare persistente și lipsa unei stabilități fiscale pe termen lung au făcut imposibilă intrarea în anticamera zonei euro, mecanismul ERM II. Oficial, Banca Națională a României nu s-a opus niciodată adoptării euro, dar a subliniat constant că trecerea poate avea loc doar când economia este pregătită să susțină o astfel de schimbare. În documentele publicate în ultimii ani, instituția a vorbit mereu despre nevoia unei consolidări fiscale credibile și despre faptul că o adoptare grăbită ar putea crea riscuri majore, în special într-o economie încă vulnerabilă la șocuri externe.

Pentru români, întrebarea care plutește deasupra oricărei discuții economice rămâne aceeași: ce s-ar întâmpla cu prețurile?

Experiențele europene sunt amestecate. Țări precum Slovacia sau cele baltice au trecut relativ lin prin conversie, cu efecte minimale asupra inflației generale, deși anumite servicii și produse au înregistrat creșteri vizibile. Alte economii, în special cele în care încrederea populației în instituții era mai scăzută, au avut de gestionat valuri de nemulțumiri similare celor din Bulgaria de astăzi. Indiferent de unde privim, un element comun apare mereu: percepția publică aproape întotdeauna exagerează riscul scumpirilor, chiar dacă datele arată ulterior o influență modestă asupra prețurilor. Totuși, această percepție devine singură o forță politică.

În ceea ce privește România, adoptarea euro ar aduce cu sine avantaje semnificative pentru mediul de afaceri, de la eliminarea riscurilor valutare până la o integrare mai profundă în piața europeană. Investitorii ar opera într-un climat mai predictibil, iar costurile de finanțare ar putea scădea pe termen lung. De partea cealaltă, statul ar pierde instrumentul monedei proprii, iar politica monetară ar fi preluată integral de Banca Centrală Europeană. Într-o regiune unde șocurile economice pot lovi neașteptat, această renunțare ridică temeri legitime.

Un calendar realist pentru trecerea României la euro rămâne greu de definit. De-a lungul anilor, guvernele au avansat date diferite, dar toate s-au evaporat pe fondul derapajelor fiscale. Analizele independente sugerează că, fără o corecție serioasă a deficitului bugetar și fără o stabilizare durabilă a inflației, intrarea în ERM II înainte de sfârșitul deceniului este improbabilă. Totul depinde de voința politică și disciplină fiscală, două ingrediente esențiale, dar rare în peisajul local.

Privind spre Bulgaria, lecția este clară: adoptarea euro nu este doar un exercițiu tehnic, ci o transformare socială, una care trebuie pregătită în primul rând la nivelul încrederii publice. Oricât de solide ar fi argumentele economice, fără o comunicare coerentă și transparentă, populația va reacționa cu suspiciune, iar spațiul public se va umple rapid de temeri și tensiuni.

Pentru România, drumul spre euro nu este blocat, dar este încă lung și sinuos. Avem în față aceeași provocare care acum agită Bulgaria: cum transformăm o schimbare inevitabilă într-una acceptată? Răspunsul depinde nu doar de ministrul de finanțe sau de BNR, ci de capacitatea instituțiilor de a construi încredere, de a explica și de a demonstra că adoptarea monedei europene poate fi o etapă de maturizare economică, nu o amenințare.