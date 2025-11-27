Sondaj: Care sunt principalele obstacole întâlnite de antreprenorii români

Mai mult de o treime dintre participanții unui sondaj (37%) compară antreprenoriatul cu un meci de box în care statul devine adversar, iar 32% îl văd ca pe o cursă cu obstacole, unde drumul este îngreunat constant de procedurile birocratice, potrivit sondajului „România de zi cu zi şi spiritul antreprenorial”, realizat în luna octombrie 2025, în platforma de sondare iVOX.

Pentru aproape un sfert dintre respondenți, relația dintre antreprenorii români și stat seamănă cu un joc de-a șoarecele și pisica, marcat de imprevizibil și reacții întârziate, iar 22% o compară cu o alergare cu „frâna” trasă.

Într-un ecosistem lipsit de predictibilitate, birocrația și taxarea excesivă sunt considerate principalele obstacole pentru antreprenorii din România. Întrebați care este cea mai dificilă etapă la începutul unei afaceri, respondenții au indicat, în proporții apropiate, birocrația (27,69%) și taxele (25,75%).

Dacă România ar funcționa ca o companie, respondenții cred că ar avea nevoie de un nou board și de un alt model de business. În acest scenariu, managerii români aflați la conducere ar modifica în primul rând sistemul de taxe (28,46%), apoi modelul de business (16,55%) și politica de resurse umane a țării (16,07%).

„Statul trebuie să înţeleagă că antreprenorii sunt parteneri, nu adversari, şi că aceştia au nevoie să fie susţinuţi în mod real, aplicat. Dacă ne raportăm la acest sondaj, observăm că percepţia românilor este că statul nu doar că nu ajută antreprenorii, dar abia ţine ritmul”, a mai spus iniţiatorul sondajului.

În încercarea de a identifica un model de funcționare eficient, 42,4% dintre respondenți ar adopta modelul Țărilor Nordice, iar 27,2% pe cel al Germaniei. Doar 6,68% consideră că România poate fi un model viabil pentru antreprenoriat.

„România trebuie să-şi construiască propriul model economic, unul care respectă iniţiativa privată, în condiţiile în care nu duce lipsă de antreprenori, ci de un mediu care să îi lase să performeze. Abia când statul va începe să renunţe la frâna de mână, inovaţia şi creşterea vor putea accelera”, a mai spus Băbăşan.