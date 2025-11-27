Sondaj: Care sunt principalele obstacole întâlnite de antreprenorii români
- Raluca Dan
- 27 noiembrie 2025, 21:39
Mai mult de o treime dintre participanții unui sondaj (37%) compară antreprenoriatul cu un meci de box în care statul devine adversar, iar 32% îl văd ca pe o cursă cu obstacole, unde drumul este îngreunat constant de procedurile birocratice, potrivit sondajului „România de zi cu zi şi spiritul antreprenorial”, realizat în luna octombrie 2025, în platforma de sondare iVOX.
Cum percep antreprenorii relația cu statul
Pentru aproape un sfert dintre respondenți, relația dintre antreprenorii români și stat seamănă cu un joc de-a șoarecele și pisica, marcat de imprevizibil și reacții întârziate, iar 22% o compară cu o alergare cu „frâna” trasă.
Într-un ecosistem lipsit de predictibilitate, birocrația și taxarea excesivă sunt considerate principalele obstacole pentru antreprenorii din România. Întrebați care este cea mai dificilă etapă la începutul unei afaceri, respondenții au indicat, în proporții apropiate, birocrația (27,69%) și taxele (25,75%).
„Birocraţia este cea mai mare taxă pe inovaţie; asta pe lână a fi una dintre cele mai mari probleme administrative. Fiecare iniţiativă care ar putea avansa rapid ajunge să fie întârziată de proceduri fără legătură cu dezvoltarea, determinând funcţionarea mediului privat românesc sub presiunea unor blocaje care consumă timp şi resurse fără a produce valoare. România are antreprenori capabili şi capital disponibil; ceea ce lipseşte este un cadru care să permită transformarea iniţiativei în progres real”, a spus iniţiatorul sondajului de opinie, Sandu Băbăşan.
Ce ar schimba românii dacă țara ar funcționa ca o companie
Dacă România ar funcționa ca o companie, respondenții cred că ar avea nevoie de un nou board și de un alt model de business. În acest scenariu, managerii români aflați la conducere ar modifica în primul rând sistemul de taxe (28,46%), apoi modelul de business (16,55%) și politica de resurse umane a țării (16,07%).
„Statul trebuie să înţeleagă că antreprenorii sunt parteneri, nu adversari, şi că aceştia au nevoie să fie susţinuţi în mod real, aplicat. Dacă ne raportăm la acest sondaj, observăm că percepţia românilor este că statul nu doar că nu ajută antreprenorii, dar abia ţine ritmul”, a mai spus iniţiatorul sondajului.
Modelele preferate de funcționare pentru un mediu de afaceri eficient
În încercarea de a identifica un model de funcționare eficient, 42,4% dintre respondenți ar adopta modelul Țărilor Nordice, iar 27,2% pe cel al Germaniei. Doar 6,68% consideră că România poate fi un model viabil pentru antreprenoriat.
„România trebuie să-şi construiască propriul model economic, unul care respectă iniţiativa privată, în condiţiile în care nu duce lipsă de antreprenori, ci de un mediu care să îi lase să performeze. Abia când statul va începe să renunţe la frâna de mână, inovaţia şi creşterea vor putea accelera”, a mai spus Băbăşan.
