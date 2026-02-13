Exclusiv. Actorii români, între teatrul absurdului, Dostoievski , „guvernul de matracuci” și speranța în vremuri mai bune

Cu toate că Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat miercuri că a emis o circulară prin care retrage instrucțiunile privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacole și concerte, reacțiile celor din mediul artistic vis-à-vis de controversatul proiect, au continuat să apară.

Actori de top și-au exprimat, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, punctele de vedere despre “normarea muncii actorului”.

„Mi se pare demn de teatrul absurdului. Cum să normezi arta, consumul fizic și intelectual, munca neîntreruptă? Păi un actor se gândește PERMANENT la rol, la nuanțe etc. Cu alte cuvinte, este permanent în priză. Cel puțin așa am muncit eu într-o carieră de peste 50 de ani!

Când nu mi s-au oferit roluri, mi le-am luat SINGUR!!!

PE scena TNB am avut 3 (trei) oneman show-uri...

Actorul nu poate fi obligat la un pontaj absurd într-o societate ajunsă pe culmile absurdului de foarte multă vreme. Iar a face NUMAI teatre de proiecte va da mână liberă directorilor și regizorilor va fi, cred, un fiasco...

Un guvern de matracuci fără o minimă pregătire (măcar economică) va urî din rărunchi cultura…Economii??? Da’ de unde! Frecție la un picior de lemn, deja retezat...”, ne-a declarat actorul Eugen Cristea.

„Dostoievski spune “Frumusețea va salva lumea”

Iar teatrul este și el o parte a frumuseții.

Iar noi actorii avem această menire de a aduce frumosul înaintea semenilor noștri.

Nu am ieșit la protest de bine.

Am ieșit pentru că ne-am simțit amenințată menirea.

Atâta tot.

Și vom protesta ori decât ori va fi cazul sau când nu se vor găsi formule de dialog și cu noi.

Au mai fost de-a lungul anilor încercări, tăieri de salarii, concursuri eliminatorii, ș.a.m.d. dar niciodată nu s-a sugerat, așa cum reiese din textul acestor documente controversate de breasla noastră, că noi actorii nu muncim și că luăm banii degeaba.

Asta nu! Până la eleganța exprimării și demnitate.

Și invit pe această cale pe liderii politici să vină la teatru ca să ne cunoaștem pentru că actorii pot fi priviți ca modele, ce au capacitatea de a influența gândirea publică și de a provoca dezbateri constructive si de fond. Multumesc! “, a spus Silviu Biriș.

„Și eu am mers la protestul actorilor, deși nu am fost niciodată și nu sunt actor angajat la stat, iar la Teatrul Dramaturgilor Români unde sunt manager, nu avem actori angajați, suntem un teatru de proiecte.

Cu toate acestea îmi susțin colegii și nu sunt de acord cu normarea profesiei noastre, întrucât artiștii sunt creatori, creativi, de aceea se numește profesie liberală.

Pentru a crea trebuie să fii liber.

Nu ne putem robotiza: de la 9h la 11h citim textul, apoi până la 12h, îl repetăm și după 14h începe memorarea lui.

E absurd!!

Noi repetăm zi și noapte, atât cât e nevoie pentru ca actul artistic să fie la cel mai înalt nivel”, ne-a declarat și Gabriel Fătu.

Aurelian Temișan : „Acum dacă tot au retras proiectul, să așteptăm să apară și lucrurile bune, nu-i așa?! “