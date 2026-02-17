A murit Jesse Jackson, al doilea afro-american care a candidat la președinția SUA

Jesse Jackson, unul dintre cei mai influenți lideri ai mișcării pentru drepturile civile din Statele Unite și al doilea democrat afro-american care a lansat o candidatură serioasă la președinția SUA, a murit la vârsta de 84 de ani. Potrivit unui comunicat al familiei citat de NDTV, acesta s-a stins marți, înconjurat de cei apropiați. În 2017, anunțase public că suferă de boala Parkinson.

„Tatăl nostru a fost un lider dedicat slujirii — nu doar pentru familia noastră, ci pentru cei oprimați, pentru cei fără voce și pentru cei trecuți cu vederea din întreaga lume”, a transmis familia Jackson.

Discipol al lui Martin Luther King Jr., Jackson se afla la Memphis în aprilie 1968, când liderul pentru drepturi civile a fost asasinat. Experiența l-a marcat profund.

„Am fost traumatizați să-l vedem întins acolo, acoperit de sânge, la 39 de ani”, își amintea Jackson, peste ani, într-un interviu pentru The Guardian. „Făcuse atât de mult pentru a face America mai bună, construise punți, își sacrificase traiul, își sacrificase viața.”

„America detestă marșurile, dar iubește martirii”, a scris Jackson. „Glonțul din Memphis l-a transformat pe Dr. King într-un martir pentru toate timpurile.”

Deși nu i-a succedat oficial lui King, Jesse Jackson a continuat public și vizibil lupta pentru egalitate și dreptate socială. A condus biroul din Chicago al Operation Breadbasket, braț economic al Southern Christian Leadership Conference, iar ulterior și-a fondat propria organizație pentru drepturi civile, People United to Serve Humanity (Operation PUSH). În anii ’90, aceasta a fuzionat cu National Rainbow Coalition, formând Rainbow PUSH Coalition, organizație nonprofit dedicată consolidării puterii politice și economice a minorităților. Jackson s-a retras din funcția de președinte în 2023.

După tentativa din 1972 a lui Shirley Chisholm, Jackson a devenit al doilea democrat de culoare care a vizat serios cea mai înaltă funcție în stat. În 1984, a obținut 18% din voturile din alegerile preliminare democrate, clasându-se pe locul al treilea. Patru ani mai târziu, în 1988, a câștigat 29% din voturi și a obținut victorii în 13 alegeri preliminare și caucusuri, clasându-se al doilea.

Discursurile sale din cadrul convențiilor democrate au rămas memorabile.

„Electoratul meu este format din cei disperați, condamnați, deposedați, lipsiți de respect și disprețuiți”, declara în 1984. În 1988 spunea: „Această campanie a arătat că politica nu trebuie comercializată de politicieni și ambalată de sondori și comentatori. Politica poate fi un spațiu moral în care oamenii se reunesc pentru a găsi un teren comun.”

În 1990, Jackson a fost desemnat senator „din umbră” pentru Districtul Columbia, rol simbolic prin care a susținut acordarea statutului de stat pentru Washington, DC.

De-a lungul carierei, declarațiile sale au stârnit uneori controverse, inclusiv comentariul „Hymietown” din 1984, pentru care ulterior și-a exprimat regretul. În 2008, și-a cerut scuze pentru o remarcă la adresa lui Barack Obama.

Dincolo de criticile primite, Jackson a avut un rol activ în presiunea exercitată asupra marilor companii pentru a crește oportunitățile acordate minorităților și a intervenit în situații internaționale sensibile. În 1984, a negociat eliberarea a aproape 20 de americani deținuți în Cuba, după discuții cu Fidel Castro.

Președintele Bill Clinton l-a numit trimis special în Africa pentru promovarea democrației și i-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății. După decesul său, președintele Donald Trump a scris: „A fost un om bun, cu multă personalitate, tenacitate și istețime de stradă. Era foarte sociabil — cineva care iubea cu adevărat oamenii!”

Născut la 8 octombrie 1941, în Greenville, Carolina de Sud, Jesse Jackson a crescut într-un context marcat de segregare rasială. A studiat la University of Illinois și apoi la North Carolina Agricultural and Technical State University, unde a obținut diploma în sociologie. A urmat cursurile Chicago Theological Seminary, dar a renunțat pentru a se dedica mișcării pentru drepturile civile și a fost hirotonit pastor în 1968.

În anii ’90 a moderat emisiunea „Both Sides With Jesse Jackson” la CNN. Chiar și după diagnosticarea cu Parkinson, a continuat să militeze pentru schimbări sociale și economice, intervenind în dezbateri legate de criza financiară, industrie și inegalități sociale.

Jesse Jackson și soția sa, Jacqueline Lavinia Brown, au avut cinci copii, dintre care doi au fost aleși în Congres. Jonathan Jackson este în prezent congresman.