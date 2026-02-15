Fostul președinte Obama laudă încălcările de lege din Minnesota și condamnă ICE

Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a formulat critici la adresa intervențiilor desfășurate recent de agenții federali în statul Minnesota, susținând că felul în care se comportă aceștia ar semăna cu practici întâlnite „în dictaturi”. Declarațiile au fost făcute în timpul podcast-ului realizat de Brian Tyler Cohen, potrivit publicației franceze Le Figaro.

În intervenția sa audio, Barack Obama a condamnat acțiunile Serviciului de Imigrare și Control Vamal, ICE, desfășurate în ultimele săptămâni.

„Conduita greșită a agenților guvernului federal este profund îngrijorătoare și periculoasă (…) l-am văzut în trecut în țări autoritare și dictaturi”, a susținut Obama.

Operațiunile la care a făcut referire au avut loc în Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota. Conform relatărilor, mii de agenți ai ICE și ai Protecției Frontierelor au participat la raiduri care, potrivit fostului președinte Donald Trump și aliaților săi, vizau identificarea unor infractori.

În timpul acestor intervenții au fost reținute numeroase persoane, înainte ca operațiunea să fie anulată oficial în această săptămână.

Potrivit informațiilor citate, doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, care s-au opus violent intervenției agenților federali, au fost împușcați mortal. Evenimentele au fost urmate de proteste de amploare în oraș.

În podcast-ul lansat sâmbătă seara, Barack Obama a comentat reacția publică violentă față de aceste operațiuni, susținând că ar fi vorba de „mobilizare civică”.

„Aceștia sunt cetățeni care spun, sistematic și organizat, «Aceasta nu este America în care credem» și vom rezista, vom riposta cu adevărul, cu camerele de filmat și cu proteste pașnice. Acest tip de comportament eroic și persistent din partea oamenilor obișnuiți, în ciuda temperaturilor sub zero grade, este ceea ce ar trebui să ne dea speranță. Atâta timp cât avem oameni care fac asta, cred că vom trece peste asta”, a explicat fostul președinte.

În aceeași intervenție, Barack Obama a abordat și scandalul generat de distribuirea online a unui videoclip descris de el drept rasist. Materialul video, postat de Donald Trump, prezenta fețele lui Barack Obama și ale soției sale, Michelle Obama, suprapuse pe corpuri de maimuțe.

Fostul lider american a declarat că majoritatea cetățenilor ar „considera acest comportament profund tulburător”. De asemenea, el a criticat evoluția discursului public.