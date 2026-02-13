Trump anunță eliminarea standardelor de emisii pentru mașini și camioane

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi revocarea unei concluzii științifice esențiale care stabilea că emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea umană, potrivit Reuters.

În paralel, autoritățile au eliminat standardele federale privind emisiile la țeava de eșapament pentru autoturisme și camioane.

Decizia reprezintă cea mai amplă modificare de politică climatică de până acum a actualei administrații, potrivit comunicărilor oficiale.

Într-o declarație publică, Trump a afirmat: „În urma procesului finalizat de EPA, punem oficial capăt așa-numitei concluzii de periclitare, o politică dezastruoasă din era Obama care a afectat grav industria auto americană și a crescut prețurile pentru consumatorii americani.” El a adăugat că este „cea mai mare acțiune de dereglementare din istoria SUA”.

Environmental Protection Agency (EPA) a precizat într-un comunicat că respectiva concluzie s-ar fi bazat pe „o interpretare incorectă a legislației federale privind aerul curat”, susținând că legea vizează poluanți cu efecte locale sau regionale, nu încălzirea globală. Agenția a descris fundamentarea juridică drept „o teorie legală eronată care a scos instituția din aria autorității sale statutare”.

Anunțul a fost făcut alături de administratorul EPA, Lee Zeldin, și de directorul bugetului de la Casa Albă, Russ Vought, asociat cu inițiativa de politici publice Project 2025.

Fostul președinte Barack Obama a criticat decizia într-o postare online: „Fără concluzia de periclitare, vom fi mai puțin în siguranță, mai puțin sănătoși și mai puțin capabili să combatem schimbările climatice — toate acestea pentru ca industria combustibililor fosili să câștige și mai mult.”

Trump a reiterat anterior scepticismul său față de schimbările climatice și a retras Statele Unite din Acordul de la Paris. De asemenea, administrația a eliminat credite fiscale introduse în mandatul precedent pentru a accelera adoptarea vehiculelor electrice.

Revocarea concluziei din 2009 – adoptată după hotărârea Massachusetts v. EPA – elimină cerințele federale de măsurare, raportare și conformare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru vehicule.

EPA a indicat că schimbările ar putea să nu se aplice imediat surselor staționare, precum centralele electrice.

Alianța pentru Inovație în Industria Auto a transmis că nu susține explicit decizia, dar a subliniat că „reglementările privind emisiile finalizate de administrația anterioară sunt extrem de dificile pentru producători, având în vedere cererea actuală de vehicule electrice”.

EPA a declarat că revocarea și eliminarea standardelor auto ar putea genera economii de 1,3 trilioane de dolari pentru contribuabili.

În contrast, administrația anterioară estima beneficii nete anuale de 99 de miliarde de dolari până în 2055, inclusiv reduceri ale costurilor cu combustibilul și întreținerea.

Consumatorii ar fi urmat să economisească, în medie, 6.000 de dolari pe durata de viață a unui vehicul nou.

Environmental Defense Fund a contestat calculele agenției. Fred Krupp, președintele organizației, a afirmat că măsura „va duce la creșterea poluării și la costuri mai mari pentru familiile americane”.

Experți în dreptul mediului avertizează asupra incertitudinilor legale. Robert Percival, profesor la Universitatea din Maryland, a declarat că schimbarea ar putea deschide calea pentru un val de procese de tip „public nuisance”.

Mai multe organizații, inclusiv Natural Resources Defense Council și Earthjustice, au anunțat că vor contesta decizia în instanță.