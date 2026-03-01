Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului: profil, influență și rol în politica de la Teheran

Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declanșat un proces constituțional și religios de mare importanță pentru viitorul Republicii Islamice.

În acest context, atenția observatorilor interni și internaționali s-a concentrat asupra unor posibili succesori. Printre numele vehiculate constant în analiza politică se află cel al lui Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, cleric format în școlile religioase din Qom și considerat de mai mulți analiști un actor influent în structurile interne ale puterii de la Teheran.

Deși procesul de desemnare a liderului suprem este reglementat constituțional și nu are caracter ereditar, Mojtaba Khamenei este menționat frecvent în presa internațională drept unul dintre potențialii candidați în urma decesului tatălui său.

Mojtaba Hosseini Khamenei s-a născut pe 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad, unul dintre cele mai importante centre religioase ale Iranului. El este al doilea fiu al lui Ali Khamenei, care a fost liderul suprem al Iranului din 1989 până la moartea sa din februarie 2026.

Conform datelor biografice publicate, Mojtaba a studiat religia și teologia la seminariile din Qom, investigând tradițiile și jurisprudența islamică sub îndrumarea unor clerici proeminenți.

Printre cadrele sale universitare s-au numărat profesori precum Mahmoud Hashemi Shahroudi și Lotfollah Safi Golpaygani.

În timpul războiului dintre Iran și Irak, la sfârșitul anilor 1980, el a servit în cadrul Corpurilor Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) și al militanților Basij, potrivit surselor biografice disponibile.

După absolvirea școlii, Mojtaba Khamenei s-a dedicat studiilor teologice în Qom, îmbinând tradiția religioasă cu o implicare din ce în ce mai pronunțată în structurile din interiorul sistemului clerical și politic iranian.

Ca cleric, el nu a deținut, până în prezent, un rol public oficial de top, dar a acumulat influență semnificativă în propriile cercuri.

Unii analiști îl caracterizează drept o figură care operează în umbră, exercitând influență în cercuri de putere unde deciziile politice și de securitate sunt elaborate înainte de a fi aduse în atenția publicului.

Unul dintre aspectele cele mai dezbătute ale profilului lui Mojtaba Khamenei este rolul său în administrarea puterii politice și de securitate a Iranului, deși el nu a ocupat funcții oficiale cetățenești obișnuite, precum președinția sau un portofoliu executiv.

Conform relatărilor din media internațională, el este considerat un punct central în rețeaua de influență din jurul Oficiului liderului suprem, iar deciziile de acces sau de comunicare cu tatăl său se fac adesea prin intermediul său.

De-a lungul timpului, presa internațională și analiștii occidentali au subliniat că Mojtaba s-ar fi implicat în organizarea și coordonarea unor structuri de securitate interne, inclusiv a militiilor Basij, mai ales în contextul conflictelor politice interne majore, precum protestele legate de alegerile din 2009 și alte mișcări sociale.

Un raport din 2024 precizează că, în ciuda faptului că Mojtaba a evitat aparițiile publice frecvente, el menține legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare și cu alte instituții de forță din Iran, influența sa fiind resimțită prin intermediul acestora.

Un subiect major de speculație la nivel internațional a fost rolul lui Mojtaba Khamenei în cazul unei eventuale succesiuni la cea mai înaltă funcție din sistemul de conducere al Republicii Islamice.

Deși gradul oficial de rugăciune și de autoritate religioasă nu este la nivelul strict cerut de tradiția religioasă iraniană pentru funcția supremului lider, mulți analiști l-au văzut ca posibil succesor, în special în contextul sănătății fragile a tatălui său înainte de încheierea mandatului acestuia.

Succesiunea în funcția de lider suprem al Iranului nu este ereditară din punct de vedere constituțional: această alegere este făcută de Adunarea Experților, un corp de clerici cu responsabilități specifice în acest sens.

În mod tradițional, selecția se face pe baza criteriilor religioase, sociale și politice ale candidaților, nu prin transmitere din tată în fiu.

Cu toate acestea, după moartea lui Ali Khamenei în 2026, media internațională a continuat să sublinieze că una dintre numele vehiculate ca potențial succesor este cel al lui Mojtaba, datorită poziției sale influente și a rețelelor pe care le controlează în aparatul de putere.

În trecut, presa internațională și unele organizații de monitorizare au publicat relatări despre ceea ce unele surse descriu ca „rețele de influență și active financiare controlate din umbră” care ar fi asociate cu figura lui Mojtaba Khamenei.

Un articol publicat recent susține că el ar avea un portofoliu de active imobiliare internaționale, gestionat prin intermediari și firme fantomă, care acoperă zone precum Dubai sau Europa.

Aceste informații, deși notate de unele instituții media și analize financiare, nu sunt confirmate oficial de autoritățile iraniene, iar pozițiile lor sunt adesea prezentate ca speculații sau investigații neoficiale.

Mojtaba Khamenei rămâne un personaj discret pentru publicul larg, apărând rar în mass-media oficială. Această discreție a generat numeroase interpretări diferite, din partea actorilor externi și a experților în politica iraniană.

Organizațiile occidentale de analiză politică și media internaționale au definit adesea rolul lui Mojtaba ca "punct central în rețeaua de putere neoficială" din jurul liderului suprem și ca un actor care ar putea continua liniile politice deja stabilite de tatăl său.

În schimb, din perspectiva unor observatori din interiorul Iranului sau din comunități de emigranți, figura sa este interpretată uneori ca simbol al unei structuri de putere mai puțin transparentă, în care influența socială și politică nu este determinată exclusiv de funcțiile oficiale