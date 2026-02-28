Radiografia dictaturii teocratice din Iran. Cine conduce țara și cine i-ar putea succeda lui Khamenei

Presupusa moarte a liderului suprem Khamenei a redeschis discuția despre posibina succesiune la conducerea Iranului, potrivit The Wall Street Journal.

Într-un sistem politic dominat de liderul suprem și de rețelele de securitate, orice schimbare la vârf poate avea consecințe majore interne și regionale.

Principalele figuri ale regimului sunt deja analizate ca potențiali actori-cheie.

Vârsta: 86 de ani

Funcția: Liderul suprem al Iranului

Ali Khamenei are ultimul cuvânt în toate chestiunile legate de securitatea națională a Iranului. În vârstă de 86 de ani, el a fost o figură-cheie în mișcarea care a dus la răsturnarea șahului în 1979 și i-a succedat liderului revoluționar Ruhollah Khomeini în funcția de lider suprem, în 1989.

Khamenei s-a aflat la putere în timpul mai multor reprimări anterioare ale protestelor antiguvernamentale și este o figură care atrage frecvent nemulțumirea publică. La mijlocul lunii februarie, el a avertizat că Iranul este pregătit să riposteze împotriva oricărui atac american.

Vârsta: 67 de ani

Funcția: Secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului

Fost ofițer militar în cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Ali Larijani conduce cel mai puternic organism de securitate al Iranului, Consiliul Suprem de Securitate Națională, și este principalul negociator și executant diplomatic al liderului suprem Ali Khamenei.

Recent, a fost trimis în țări din regiune pentru a amenința cu represalii dacă acestea ar permite lansarea de atacuri americane de pe teritoriile lor.

De asemenea, a coordonat reprimarea violentă care a dus la moartea a mii de protestatari luna trecută. Larijani este însărcinat de Khamenei și cu unele dintre cele mai dificile misiuni diplomatice ale Iranului.

Luna trecută a fost trimis să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, iar în 2024 i-a transmis dictatorului sirian Bashar al-Assad că Iranul renunță la sprijinul pentru acesta.

Vârsta: 70 de ani

Funcția: Secretar al Consiliului de Apărare al Iranului

Ali Shamkhani conduce Consiliul de Apărare al Iranului, un organism creat în august 2025, după războiul din iunie, pentru a elabora strategia militară pe timp de război.

Shamkhani a fost grav rănit într-un atac aerian israelian anul trecut. Anterior, a condus Consiliul Național de Securitate și a fost comandant al marinei iraniene.

Vârsta: 64 de ani

Funcția: Președinte al Parlamentului Iranului, coordonator militar

Politician conservator și actual președinte al Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf are legături strânse cu poliția și cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, care supraveghează programul de rachete al Iranului.

Un actor-cheie în reprimarea protestelor în masă, el a fost anterior comandant al forței aerospațiale a IRGC, apoi șef al poliției iraniene, înainte de a deveni primar al Teheranului.

Vârsta: 65 de ani

Funcția: Comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice

Generalul Mohammad Pakpour a fost numit la conducerea IRGC după moartea predecesorului său, Hossein Salami, în atacurile din iunie 2025 asupra Iranului.

Pakpour a fost anterior comandant al forțelor terestre ale IRGC, responsabile de protecția teritoriului Iranului și implicate în reprimarea din acest an a manifestanților care protestau împotriva regimului și a modului în care acesta gestionează deteriorarea economiei iraniene.

Vârsta: 62 de ani

Funcția: Ministrul Apărării

Ministru al apărării al Iranului din 2024, Aziz Nasirzadeh a fost anterior adjunct al șefului Statului Major al armatei convenționale, Forțele Armate ale Iranului.

Până în 2021, a fost comandant al forțelor aeriene iraniene.

Vârsta: Necunoscută

Funcția: Șeful programului de rachete al Iranului

Mir Hossein Mousavi a fost numit noul comandant al Forței Aerospațiale a IRGC, după uciderea predecesorului său, Amir Ali Hajizadeh, într-un atac aerian israelian în timpul războiului din iunie 2025.

Departamentul aerospațial al IRGC supraveghează programul de rachete al Iranului. Mousavi fusese anterior comandant adjunct al forței aerospațiale din 2009.

În acest context, echilibrul delicat dintre instituțiile religioase, aparatul de securitate și structurile politice va fi decisiv pentru viitorul țării.

O eventuală tranziție la vârful puterii ar putea genera atât reașezări interne, cât și schimbări de ton în politica externă.

Indiferent de numele succesorului, miza rămâne aceeași: menținerea controlului asupra sistemului și gestionarea presiunilor economice și sociale tot mai intense.