Programul nuclear al Iranului, o miză geopolitică cu implicații globale

Iranul rămâne singurul stat ale cărui declarații oficiale au inclus, în mod repetat, amenințări explicite la adresa existenței unui alt stat, într-un context deja tensionat de evoluțiile programului său nuclear. Retorica liderilor de la Teheran continuă să alimenteze îngrijorările comunității internaționale și să amplifice percepția de risc strategic în Orientul Mijlociu.

Comandantul Gardienilor Revoluției, Hossein Salami, declara într-un discurs susținut la Teheran:

„Acest regim sinistru trebuie șters de pe hartă și aceasta nu mai este un vis, ci un obiectiv realizabil.”

Afirmația a fost interpretată în capitalele occidentale drept o nouă escaladare verbală.

În aceeași linie, clericul Ahmad Alamolhoda afirma în timpul rugăciunilor de vineri: „Avem datoria de a distruge Israelul.”

La vârful ierarhiei politice, liderul suprem Ali Khamenei avertiza că „inamici precum regimul sionist sau Statele Unite vor primi cu siguranță un răspuns zdrobitor.”

Pe fundalul acestor declarații, conflictul diplomatic și strategic privind programul nuclear al Iranului rămâne unul dintre cele mai sensibile și complexe dosare internaționale. Întrebarea centrală persistă: urmărește Iranul exclusiv obiective civile sau menține deschisă opțiunea unei capacități nucleare militare?

De mai multe decenii, programul nuclear al Iranului a oscilat între activități civile — producere de energie electrică și aplicare industrială și științifică a tehnologiilor nucleare — și suspiciuni diplomatice privind posibile aplicații militare.

În 2015, JCPOA (Acordul Comun și Planul de Acțiune) a stabilit limite tehnice și verificări care au redus substanțial riscul proliferării prin impunerea unor plafoane pentru stocurile de uraniu îmbogățit, a nivelurilor de îmbogățire și a numărului de centrifuge operaționale.

Retragerea unilaterală a Statelor Unite din JCPOA în 2018 și reimpunerea sancțiunilor au dus la o reacție în lanț: Iranul a început treptat să reducă angajamentele, iar în anii următori a accelerat îmbogățirea și modernizarea infrastructurii nucleare.

Această evoluție a reintrodus în prim-plan discuția despre «miza nucleară» — care nu mai este doar tehnică, ci și politică, militară și simbolică.

Un element central al evaluării riscului este nivelul maxim de îmbogățire pe care Iranul l-a atins și volumul materialului îmbogățit.

Rapoartele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică arătau, în rapoarte recente, creșteri semnificative ale stocurilor de uraniu îmbogățit și apariția unor loturi îmbogățite la niveluri mult peste cele necesare pentru uz civil curent.

De exemplu, rapoartele IAEA au estimat stocuri considerabile de uraniu îmbogățit până la 60% uraniu-235 — un nivel mult mai aproape de gradul necesar pentru arme (aproximativ 90% în procesul final), comparativ cu nivelul comercial de circa 3–5%.

Cantitățile raportate la anumite momente au fost descrise ca «suficiente, dacă ar fi folosite și prelucrate suplimentar, pentru a produce mai multe focoase», o concluzie tehnică care subliniază importanța controlului și a verificării.

Capabilitatea de îmbogățire depinde nu doar de cât uraniu există, ci și de ce centrifuge sunt instalate. Modelele moderne (de exemplu IR-2m) cresc semnificativ rata de producție de uraniu îmbogățit comparativ cu centrifugele de generație mai veche (IR-1).

Analizele tehnice arată că reinstalarea sau extinderea unor cascade avansate pot reduce «timpul de breakout» de la peste un an la câteva luni, în funcție de scenariu — un detaliu de importanță majoră pentru evaluările strategice.

Instalațiile nucleare — Natanz, Fordow, Isfahan și reactorul de apă grea de la Arak — au fost subiectul inspecțiilor și politicilor internaționale.

Unele dintre aceste situri sunt parțial subterane sau dispersate pentru a reduce vulnerabilitățile la atacuri aeriene.

Totuși, incidentele și atacurile raportate în regiune au arătat că infrastructura nu este invulnerabilă, iar capacitatea de stocare subterană rămâne o necunoscută privind accesibilitatea și securitatea fizică a materialelor.

Un argument frecvent în analizele strategice este acela că Iranul urmărește un set de garanții de securitate în fața unor potențiale amenințări — fie reale, fie percepute — din partea vecinilor (inclusiv Israel) și a presiunii militare externe.

Un program nuclear cu caracter „dual” (civil + capacități care reduc semnificativ timpul de breakout) poate servi ca un instrument de descurajare: nu neapărat ca armă efectivă, ci ca „opțiune” care complică planificarea adversarilor.

Analiza think-tank-urilor indică faptul că Iranul, în ultimii ani, a calculat costurile politice și economice ale avansării spre armă și, până acum, a evitat o decizie explicită în acest sens.

Programul nuclear are și o componentă internă importantă: consolidarea prestigiului tehnologic, creșterea legitimității regimului în fața populației naționaliste și capacitatea autorităților de a negocia dintr-o poziție percepută ca «puternică».

În plus, dezvoltarea tehnologiei nucleare industriale și medicale reprezintă beneficii reale pentru economie și știință, aspecte pe care guvernul iranian le invocă constant.

Un element al jocului iranian pare să fie obținerea de concesii pas cu pas: creșterea capacității de îmbogățire sau a stocurilor pentru a obține reciproc concesii politice sau ridicări parțiale ale sancțiunilor.

Rapoarte recente menționează că oficiali iranieni ar fi gata să ofere gesturi reciproce — de exemplu, diluarea anumitor loturi de uraniu îmbogățit — în schimbul ridicării sancțiunilor financiare, ceea ce arată flexibilitate tactică în anumite condiții.

IAEA are, prin mandat, sarcina de a verifica conformitatea activităților nucleare cu angajamentele asumate în tratatele internaționale și cu acordurile specifice.

Rapoartele IAEA constituie sursa principală de date tehnice obiective — estimări ale stocurilor, nivelurilor de îmbogățire, locațiilor și incidentelor care afectează activitățile nucleare. Verificările și rapoartele agenției sunt utilizate atât de susținătorii unei abordări diplomatice, cât și de cei care cer măsuri mai dure.

Recent, IAEA a semnalat creșteri notabile ale stocurilor și a cerut acces suplimentar pentru a clarifica anumite discrepanțe.

Statele occidentale au recurs la o combinație de presiuni — sancțiuni economice, demersuri diplomatice și amenințări tacite privind opțiuni militare — pentru a împiedica Iranul să atingă un prag considerat periculos.

În paralel, există eforturi diplomatice repetate de a readuce Iranul la un acord de tip JCPOA sau la aranjamente alternative care să ofere garanții mai stricte.

Reacțiile europene (Franța, Germania, Regatul Unit) au fost în general de susținere a eforturilor coordonate de verificare și de menținere a unui cadru legal pentru restricționarea capacităților cheie.

Îngrijorarea principală a țărilor din regiune — în special Israelul — a fost aceea că un Iran cu opțiune nucleară ar altera echilibrul strategic.

Aceasta a dus la presiuni pentru menținerea unui spectru de răspunsuri: de la sancțiuni economice la operațiuni clandestine și, în ipoteza extremă, acțiuni militare limitate.

Totuși, intervențiile directe ar exista într-un echilibru riscant: lovituri asupra instalațiilor nucleare pot conduce la escaladări regionale majore.

Analizele recente avertizează că orice curs care ar elimina capacitatea nucleară iraniană prin forță ar presupune riscuri politice și militare considerabile.

În ultimele luni au apărut semnale că părți terțe (Oman, Qatar, Turcia în diverse grade) facilitează contacte între Washington și Teheran.

Discuțiile indirecte și întâlnirile mediate au căutat să testeze voința politică de a negocia concesii reciproce — inclusiv posibile aranjamente tehnice (diluare de uraniu, monitorizare sporită) contra ridicării unor sancțiuni financiare.

Oficiali iranieni au făcut declarații care sugerează că diluarea unor stocuri ar putea fi acceptată, dar numai în contextul ridicării efective și verificabile a sancțiunilor.

Planuri de atac clandestine sau operațiuni cibernetice au făcut parte din istoria cronicilor despre Iran (vezi incidentele trecute asupra instalațiilor).

Totuși, un atac care să distrugă complet capacitățile nucleare iraniene ar necesita un efort vast și s-ar confrunta cu consecințe regionale extinse (contra-atacuri asupra intereselor statelor care ar fi implicate, perturbări ale transportului maritim, creșterea riscului de conflict direct).

De aceea, multe analize occidentale sugerează că presiunea maximală sau opțiunile militare vin cu costuri strategice mari și nu garantează eliminarea completă a capacității iraniene, doar creșterea probabilității unui ciclu de escaladare.

În acest scenariu, părțile ar reuși să negocieze un acord care să limiteze la nivele acceptabile stocurile și tehnologia, iar IAEA ar primi acces adecvat.

- Avantajele: reducerea riscului pe termen scurt și mediu, stabilizare regională relativă, reluarea unor fluxuri economice.

- Dezavantajele: acordurile pot fi fragile politic și sensibile la schimbări de administrație; de asemenea, un acord convenit poate lăsa Iranului «opțiuni latent» pe termen lung.

Rapoartele think-tank și experții tehnici avertizează că măsurile trebuie să fie suficient de robuste pentru a prelungi „timpii de breakout” la peste 12 luni, dacă scopul e prevenirea rapidă a proliferării.

Continuarea sancțiunilor ar putea încetini componente ale programului, dar istoricul arată că izolarea nu garantează schimbarea comportamentului politic, iar Iranul ar putea continua extinderea într-un ritm diminuat, păstrând-și totodată opțiuni tehnologice.

În plus, presiunea economică are costuri umanitare și politice, care pot complica coalițiile internaționale.

Dacă Iranul decide unilateral și definitiv să urmărească arma nucleară, reinstalarea unor centrifuge avansate și concentrarea pe îmbogățire rapidă ar reduce timpul de breakout la luni.

Această decizie ar declanșa probabil o reacție regională intensă, cu consecințe greu predictibile. Majoritatea observatorilor consideră însă că, până acum, costurile politice și regionale au descurajat o decizie explicită în acest sens.

Franța, Germania și Regatul Unit au continuat să coopereze în dosarul iranian, pledând, în instituții internaționale precum IAEA și la ONU, pentru verificare, transparență și pentru o abordare coordonată.

Declarațiile comune subliniază că soluțiile durabile trebuie să implice atât măsuri tehnice verificabile, cât și repere politice care să calmeze îngrijorările regionale. Această poziție europeană urmărește păstrarea unei alternative diplomatice la opțiunea forței.

Instituții de analiză (Carnegie, IISS, ISIS) oferă evaluări detaliate privind opțiunile tehnice, timpii de breakout și implicațiile pe termen lung pentru regimul internațional de neproliferare.

Concluziile lor converg în următoarele puncte:

Iranul a preservat și extins capabilități care reduc distanța până la capacități militare, dar nu a făcut o alegere clară pentru arme;

inspectarea și verificarea IAEA rămân esențiale;

opțiunea militară exterioră este riscantă și nu oferă garanții de durată; (4) soluțiile diplomatice eficiente trebuie să combine ridicarea graduală a sancțiunilor cu verificări tehnice stricte și mecanisme de implementare durabile.

În februarie 2026 s-au înregistrat contacte mediate între oficialii americani și iranieni în Oman, menite să evalueze posibilitățile relansării dialogului.

Declarațiile iraniene au inclus propuneri tactice, precum diluarea unor loturi foarte îmbogățite, în schimbul ridicării sancțiunilor financiare — un semnal important privind limitele flexibile ale negocierii iraniene, dar și indicator al priorităților Teheranului.

În același timp, comunitatea internațională a continuat monitorizarea prin rapoarte IAEA care au semnalat creșteri ale stocurilor de uraniu îmbogățit și diferențe care necesită clarificări.

Tensiunile regionale au condus la avertismente privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz și la măsuri de precauție pentru vasele comerciale.

Oricât de detaliate ar fi rapoartele tehnice, anumite elemente rămân greu de verificat public: depozitarea exactă a unor loturi, rezervele ascunse — dacă există — și intențiile finale ale conducerii politice iraniene.

De asemenea, dinamica internă a deciziei în Iran (între instituții militare, civine, și liderii religioși) poate influența rapid cursul acțiunilor. Această incertitudine justifică prudența în estimări și importanța supravegherii continue prin instituțiile internaționale.

Miza nucleară a Iranului combină elemente tehnice, politice și strategice. Tehnic, creșterea stocurilor și a nivelurilor de îmbogățire, precum și modernizarea centrifugelor, reduc timpii necesari pentru o eventuală „breakout”.

Politic, Iranul negociază permanent cost-beneficiul între avantajele unei poziții „latente” și costurile regionale și internaționale ale unui program deschis spre militarizare.

Strategic, vecinii și marile puteri trebuie să aleagă între alternative care variază de la angajări diplomatice ferme, prin verificări stricte și ridicări condiționate ale sancțiunilor, până la opțiuni mai dure, cu costuri politice și riscuri de escaladare.