Trump: E timpul să vină sfârșitul pentru mașinăria ucigașă a Iranului! Totuși, președintele SUA anunță o ultimă rundă de discuții, marți

Președintele Donald Trump oferă o șansă păcii - dar și războiului - după ce a acuzat încălcări ale armistițiului, potrivit unei declarații făcute pentru Fox News duminică dimineață și a unei noi postări pe Truth Social.

„Dacă acordul nu se încheie, acordul pe care l-am făcut, atunci le voi distruge podurile și centralele electrice”, a spus Trump, lansând un alt avertisment pentru a repeta amenințarea sa de a pune capăt „civilizației” din Iran. „Dacă nu semnează acest lucru, întreaga țară va fi aruncată în aer.”

„Ne pregătim să-i lovim mai tare decât a fost lovită orice altă țară vreodată, pentru că nu le poți permite să aibă o armă nucleară”, a adăugat Donald Trump.

Aceste remarci au venit în timp ce Trump a batjocorit Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) într-o postare pe Truth Social pentru că și-a revendicat o „blocadă” a Strâmtorii Ormuz pe care armata americană o instituise deja.

„Iranul a anunțat recent că închide Strâmtoarea, ceea ce este ciudat, pentru că BLOCADA noastră a închis-o deja”, a scris Trump.

„Ne ajută fără să știe, iar ei sunt cei care pierd cu trecerea închisă, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic”.

„De fapt, multe nave se îndreaptă, chiar acum, spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a încărca - complimente pentru IRGC, care dorește mereu să fie «durul»!”

Trump a mai spus la Fox News că există tulburări în Iran, pentru controlul unei țări ale cărei multiple niveluri de conducere au fost eliminate în ultimele luni de atacuri ale Israelului și SUA.

„Există o mică luptă între moderați și nebuni”, a spus Trump, cu referire la Iran. „Nimeni nu câștigă.”

„Marina noastră a făcut o treabă incredibilă”, a continuat el. „Nici măcar nu am fost atacați.”

Trump a declarat că focul IRGC de sâmbătă a fost „o încălcare totală” a armistițiului.

„Iranul a decis să tragă ieri în Strâmtoarea Ormuz - o încălcare totală a Acordului nostru de armistițiu!”

„Multe dintre ele erau îndreptate spre o navă franceză și spre un cargou din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei merg la Islamabad, în Pakistan. Vor fi acolo mâine seară, pentru negocieri.”

Trump rămâne optimist în privința diplomației, dar nu exclude o revenire la forță, având în vedere că a amenințat, recent, cu „civilizației” în Iran, așa cum o cunoaște lumea.

„Oferim un ACORD foarte corect și rezonabil și sper că îl vor accepta, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor demola fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran”, a continuat avertismentul sever al lui Trump.

„NO MORE MR. NICE GUY!” (Gata cu domnul cel amabil!)

„Vor veni repede, vor veni ușor și, dacă nu acceptă ACORDUL, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit făcut Iranului, de către alți președinți, în ultimii 47 de ani.”

„E TIMPUL SĂ VINĂ SFÂRȘITUL PENTRU MAȘINARIA UCIGAȘĂ A IRANULUI!”

Emisarii de pace ai lui Trump pentru Orientul Mijlociu vor face mai întâi următorul pas către o rezoluție diplomatică, a declarat el pentru Fox News.

„Jared Kushner și Steve Witkoff se îndreaptă spre Orientul Mijlociu”, a spus Trump. „Vor pleca [luni]. Întâlnirea lor va începe marți dimineață. Este o înțelegere foarte simplă, au fost de acord asupra unei mari părți.”

„E aproape ca și cum nu ar învăța” nimic din ce s-a întâmplat, a spus el.

Trump a adăugat că nu a luat o decizie cu privire la infrastructura de apă, inclusiv instalațiile de desalinizare. „Urăsc să fac asta”, a încheiat președintele SUA.