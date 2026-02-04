Represiunea sângeroasă din Iran, desfășurată în baza unei strategii prestabilite

O serie de documente clasificate, atribuite aparatului de securitate al regimului iranian, dezvăluie existența unui plan amplu și coordonat pentru reprimarea violentă a protestelor la nivel național, potrivit Fox News.

Potrivit informațiilor, strategia ar fi fost aprobată de liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, și ar fi inclus utilizarea forței letale, supravegherea extinsă a populației și restricționarea accesului la internet.

Fragmentele de documente analizate arată că planul a fost elaborat de Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului în urma protestelor din 2019, declanșate pe fondul majorării prețurilor la combustibil și al deteriorării situației economice.

Conform sursei citate, autoritățile iraniene au urmărit să prevină reapariția unor mișcări similare și să stabilească un cadru operațional clar pentru intervenția forțelor de securitate.

La un briefing de presă organizat la Washington de National Council of Resistance of Iran (NCRI), Alireza Jafarzadeh, director adjunct al biroului NCRI din capitala SUA, a declarat că documentele „au fost obținute din interiorul regimului”.

Potrivit lui Jafarzadeh, accesul la documente ar fi fost posibil prin intermediul People's Mojahedin Organization of Iran (MEK).

„Această directivă a Consiliului Național de Securitate a fost obținută de rețeaua MEK din Iran, care are acces la surse din interiorul regimului”, a afirmat acesta într-o declarație pentru Fox News Digital.

Un prim document, clasificat „strict secret” și emis la 3 martie 2021, definește patru niveluri progresive de situații de securitate. În fazele inițiale, responsabilitatea era atribuită poliției naționale, cu sprijinul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și al Ministerului Informațiilor.

În cel mai grav scenariu, denumit „situație de securitate armată”, comanda operațională urma să fie preluată integral de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Documentele includ și o mențiune atribuită lui Ali Khamenei: „Deocamdată, această compilație ar trebui comunicată pentru doi ani”, frază urmată de ordinul de implementare a planului la nivel național.

Potrivit sursei, aceste directive ar fi stat la baza intervențiilor din timpul protestelor izbucnite în ianuarie 2026, pe fondul inflației ridicate, al devalorizării monedei și al nemulțumirilor față de conducerea clericală.

Conform Human Rights Activists News Agency (HRANA), cel puțin 6.854 de persoane ar fi fost ucise în timpul protestelor, iar alte 11.280 de cazuri se află în curs de investigare. Alte documente interne descriu trei faze ale revoltei, ultima începând la 8 ianuarie, când IRGC ar fi preluat complet controlul operațiunilor.

În această etapă, Ministerul Comunicațiilor ar fi primit ordin să impună restricții severe asupra internetului, inclusiv întreruperi totale ale accesului, ca parte a măsurilor de securitate.

Un al doilea document clasificat, elaborat în 2024 de cartierul general Sarallah al IRGC, detaliază un „Plan cuprinzător de securitate al Teheranului”, întins pe 129 de pagini.

Acesta prevede măsuri extinse de supraveghere, identificând membrii MEK și familiile dizidenților executați drept „inamici de nivel unu”.