Cod galben de viscol și ninsori în 16 județe și București, până duminică. Lista drumurilor închise și cu restricții

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, inclusiv ninsori, și viscol, valabilă până duminică dimineața în 16 județe și în Municipiul București. Vremea se înrăutățește treptat de vineri după-amiază, iar autoritățile au început deja intervențiile pe drumurile afectate.

Potrivit meteorologilor, din după-amiaza zilei de vineri, 20 februarie, și până sâmbătă seara, 21 februarie, vântul se va intensifica inițial în sudul Moldovei, Muntenia și în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și în Dobrogea. Rafalele vor atinge viteze de 50 – 60 km/h și, local, 65 – 70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă, aria precipitațiilor se va extinde. La început vor fi precipitații mixte, favorizând formarea poleiului și a ghețușului, iar ulterior va predomina ninsoarea. Excepție face zona Litoralului, unde sunt așteptate ploi. În același timp, viscolul va reduce vizibilitatea sub 100 de metri în mai multe zone.

Cantitățile de apă estimate sunt cuprinse între 15 și 30 l/mp, iar stratul de zăpadă se va depune neuniform, cu grosimi în general între 15 și 20 de centimetri.

Atenționarea Cod galben vizează județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Olt, Teleorman, Giurgiu, Covasna (parțial), Ilfov, precum și Municipiul București.

Autoritățile avertizează că fenomenele meteorologice pot produce dificultăți majore în trafic, mai ales în zonele deschise, unde viscolul spulberă zăpada și reduce semnificativ vizibilitatea.

Din cauza ninsorii și viscolului, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea a două sectoare de drum național și instituirea unor restricții pe alte șase tronsoane din județele Călărași, Ialomița, Brăila și Buzău.

DN21A, între km 0+000 – 23+366, pe sectorul Bărăganul (județul Brăila) – Țăndărei (județul Ialomița);

DN3, între km 24+240 – 127+573, pe sectorul Islaz (județul Ilfov) – Călărași (județul Călărași).

Restricții pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone sunt impuse pe următoarele drumuri:

DN1D, între Albești Paleologu (Prahova) și Urziceni (Ialomița);

DN21, între Viziru (Brăila) și Slobozia (Ialomița);

DN2A, între Urziceni și Slobozia (Ialomița);

DN2C, între Costești (Buzău) și Slobozia (Ialomița);

DN3A, între Lehliu-Gară și Drajna Nouă (Călărași);

DN4, între Frumușani și Oltenița (Călărași).

Pe Autostrada A2, pe sectorul cuprins între kilometrii 12 și 64, București – Lehliu-Gară, circulația se desfășoară controlat din cauza vizibilității reduse. Autovehiculele sunt însoțite de echipaje de la drumuri și de poliția rutieră pentru a se asigura deplasarea în condiții de siguranță.

Reprezentanții CNAIR fac apel la prudență și le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor meteo și a eventualelor restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.

Meteorologii avertizează că episoadele de viscol și ninsoare pot continua să creeze probleme în zonele deja afectate, iar autoritățile rămân în alertă până la expirarea codului galben.