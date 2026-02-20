Prognoza meteo aduce vești neplăcute. Vizibilitate redusă pentru șoferi și 20 de cm de zăpadă

Vremea se va schimba radical în următoarele ore, cu precipitații în aproape toată țara, polei în sud-est și ninsori consistente la munte și în regiunile sudice. Temperaturile vor scădea accentuat, vântul va avea rafale de până la 70 km/h, va viscoli ninsoarea și va reduce vizibilitatea, iar în unele zone se va depune un nou strat de zăpadă de până la 20 de centimetri.

La noapte, cerul va fi noros, iar precipitațiile vor cuprinde majoritatea regiunilor. În Banat și Crișana va ploua, la munte și izolat în Moldova va ninge, iar în restul țării, la început, vor fi precipitații mixte.

În sud-est se va forma polei sau ghețuș, apoi va ninge, cu excepția litoralului, unde va continua să plouă. Cantitățile de apă pot ajunge local la 10–15 l/mp, stratul nou de zăpadă va avea în medie 5–10 cm, iar vântul va sufla mai intens în sud și sud-est, cu rafale de 50–60 km/h și local 65–70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Minimele se vor încadra între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

Vremea se va răci accentuat și va deveni deosebit de rece în estul și sudul țării, iar cerul va rămâne noros, cu precipitații în toate regiunile. În vest va ploua predominant, în timp ce în restul teritoriului va ninge, mai ales în sud-est, unde se vor acumula 15–20 l/mp și se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, de 15–20 cm.

Vântul va avea intensificări în sudul Moldovei, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, cu rafale de 40–55 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 6 grade, iar cele minime între -7 și 2 grade.

Vremea în Capitală va deveni deosebit de rece, iar cerul va rămâne noros, cu ninsori însemnate cantitativ. Se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, de 10–15 cm. Vântul va sufla mai intens în prima parte a zilei, cu viteze de 40–45 km/h, viscolind ninsoarea. Temperatura maximă se va situa între -3 și -2 grade, iar minima între -4 și -3 grade.

La Cluj, vremea va fi mai rece decât în vineri, iar temperatura maximă va ajunge la 2 grade. Sunt așteptate ploi, cu o cantitate estimată de aproximativ 1 mm de precipitații.

La munte, vremea se va răci, iar cerul va rămâne noros. Precipitațiile vor fi prezente în toate masivele, predominant sub formă de ninsoare, iar stratul nou de zăpadă va avea grosimi, în general, de 15–20 cm, cu distribuție neuniformă.