Vremea

Prognoza meteo aduce vești neplăcute. Vizibilitate redusă pentru șoferi și 20 de cm de zăpadă

Comentează știrea
Prognoza meteo aduce vești neplăcute. Vizibilitate redusă pentru șoferi și 20 de cm de zăpadăviscol / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Independența României a fost recunoscută. Tratatul preliminar care ne-a pus definitiv pe harta Europei
23:50 - Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
23:41 - Regula celor 10 minute explică modul în care poți menține locuința curată fără a face curățenie generală
23:26 - Prognoza meteo aduce vești neplăcute. Vizibilitate redusă pentru șoferi și 20 de cm de zăpadă
23:20 - Cele mai atractive lansări în cinematografe programate până la începutul lui aprilie
23:14 - Cel mai scurt drum cu avionul din lume, într-un colț al Europei. Leagă două insule aflate la doar câțiva kilometri di...

HAI România!

Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt

Proiecte speciale