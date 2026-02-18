Stratul de zăpadă se va mări, după noul episod sever de iarnă care lovește România

Meteorologii ANM avertizează că stratul de zăpadă va continua să crească după codul portocaliu din ultimele zile. Directorul general al Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că grosimea zăpezii va depăși jumătate de metru în București. „Stratul de zăpadă estimat ar putea depăși 50 cm, având în vedere că la stațiile meteorologice din București acesta măsura deja 44 cm la ora 8.00”, a atenționat Elena Mateescu.

Pentru județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, avertizarea cod portocaliu este valabilă până la ora 23.00. Meteorologii anunță ninsori însemnate cantitativ, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului.

„Vorbim de un strat cu grosimi de 20-25 cm și rafale de 60-80 km/h. Temporar va fi viscol puternic, zăpadă troienită, vizibilitate sub 30 cm”, a explicat directorul ANM la Antena 3.

În paralel, un cod galben este în vigoare pentru sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și în zona montană a Carpaților Meridionali și de Curbură. În masivele montane, stratul de zăpadă atinge valori considerabile: 179 cm în Carpații Meridionali, aproximativ 162 cm la Bâlea Lac și 140 cm la Țarcu. Rafalele de vânt pot ajunge la 70-90 km/h, în special la altitudini mari.

La Stâna de Vale, stratul de zăpadă era miercuri dimineață de un metru, 86 cm la Călimani, 78 cm la Semenic și 69 cm la Întorsura Buzăului. În București, stațiile meteo Băneasa și Filaret indicau 45, respectiv 44 cm, iar la Afumați stratul ajungea la 30 cm.

Din punct de vedere termic, vremea rămâne rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele sunt cuprinse între -6 și 0 grade Celsius, iar minimele nocturne coboară între -8 și -1 grad Celsius la nivel național.

„Pentru joi și vineri, se prognozează o ușoară încălzire în sud-vestul țării, unde temperaturile maxime ar putea ajunge la 10-11 grade Celsius. În regiunile extracarpatice însă, temperaturile rămân scăzute”, mai spune Elena Mateescu.

În weekend însă, meteorologii anunță un nou episod sever de iarnă, odată cu pătrunderea unei mase de aer rece. Maximele vor coborî din nou sub zero, între -7 și -2 grade Celsius, iar minimele pot atinge -15 grade Celsius în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei, mai ales în nopțile de sâmbătă spre duminică și duminică spre luni.

Miercuri, noi avertizări cod galben și cod portocaliu de ninsoare și intensificări ale vântului au fost emise pentru 25 de județe și pentru București. Traficul feroviar, aerian și rutier este afectat de ninsorile abundente și viscol, iar mai multe unități de învățământ rămân închise.

Reprezentanții ANM au vorbit despre cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, iar prognoza pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026 indică menținerea unui regim termic specific sezonului rece.