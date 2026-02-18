Ninsorile dau peste cap programul Aeroportului Chișinău. Curse anulate spre București și Istanbul

Două curse au fost anulate: zborul spre București, din cauza condițiilor meteo din capitala României, și cursa spre Istanbul, anulată prin decizia companiei aeriene, în contextul avertizării meteorologice din Republica Moldova.

Alte două curse au înregistrat întârzieri. Este vorba despre un zbor spre București, afectat de condițiile meteo, și o cursă spre Berlin, întârziată ca urmare a operării cu întârziere a aeronavei pe segmentul anterior.

Reprezentanții aerogării dau asigurări că activitatea se desfășoară în siguranță. Potrivit instituției, utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și intervin fără întrerupere pentru menținerea pistei, a căilor de rulare și a platformei în stare optimă.

De asemenea, accesul către și dinspre aeroport este asigurat, iar căile de acces sunt curățate permanent. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp statutul zborului, fie la operatorul aerian, fie pe site-ul oficial al aeroportului, înainte de a porni spre aerogară.

Călătorii care și-au planificat deplasarea pe ruta Chișinău–București în data de 18 februarie trebuie să se înarmeze cu răbdare. Trenul înregistrează întârzieri semnificative din cauza condițiilor meteorologice severe din România. Potrivit Căii Ferate din Moldova, garnitura care circulă spre București este afectată de ninsorile abundente, viscolul puternic și depunerile consistente de zăpadă de pe teritoriul României. Temperaturile scăzute îngreunează desfășurarea traficului feroviar în regim normal. În mai multe zone au fost impuse restricții de viteză pentru a preveni incidentele și pentru a asigura siguranța pasagerilor. Echipele feroviare intervin pentru a menține infrastructura practicabilă și pentru a curăța liniile afectate de zăpadă. În aceste condiții, sosirea trenului în Gara București este estimată cu o întârziere de peste șase ore. Reprezentanții operatorului precizează că trenul se află în continuare în circulație. Posibile modificări și la cursa de întoarcere Întârzierea ar putea influența și plecarea trenului din București spre Chișinău, programată pentru această seară. Potrivit operatorului feroviar, ora exactă a plecării va depinde de evoluția condițiilor meteo și de situația operativă a infrastructurii feroviare din România. Calea Ferată din Moldova le recomandă pasagerilor să urmărească informațiile actualizate privind circulația trenurilor și să păstreze legătura cu operatorul pentru detalii suplimentare. Autoritățile menționează că măsurile adoptate au drept scop principal siguranța călătorilor, iar circulația va reveni la programul obișnuit imediat ce condițiile de pe traseu vor permite acest lucru.

Condițiile meteo au afectat și traficul rutier. Circulația transportului de mare tonaj a fost temporar sistată pe traseul M3, în zona sensului giratoriu din Balabanu, raionul Taraclia, pe drumul de ocolire.

Totodată, pe porțiunea de drum Slobozia Mare – Giurgiulești, camioanele staționează din cauza restricțiilor impuse pentru siguranța traficului. O măsură similară a fost aplicată și pe traseul Căușeni – Anenii Noi, unde circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar suspendată.

Autoritățile solicită șoferilor să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor aflați în teren, pentru a preveni incidentele.

Restricțiile sunt aplicate temporar și vor fi revizuite în funcție de evoluția condițiilor de drum.