Camioanele și autocarele, oprite la frontiera Republicii Moldova din cauza vremii. Restricții pe mai multe puncte de trecere cu Ucraina și România
- Sanda Frunze
- 18 februarie 2026, 12:08
Republica Moldova. Camioanele de mare tonaj și vehiculele destinate transportului de pasageri nu mai pot circula temporar pe mai multe direcții spre și dinspre frontieră cu Ucraina și România, din cauza ninsorilor și a vântului puternic. Măsura a fost luată pentru a preveni accidentele și blocajele în trafic.
Potrivit Poliție de Frontieră, pe sensul spre Ucraina, autoritățile au restricționat circulația pe un sector important de drum, iar în aceste condiții este suspendată temporar deplasarea camioanelor și a autocarelor prin următoarele puncte de trecere a frontierei: Palanca–Maiaki–Udobnoe, Tudora–Starokazacie, Basarabeasca–Serpniovo-1, Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveţ-1, Săiţi–Lesnoe, Giurgiuleşti–Reni, Cişmichioi–Dolinskoe, Vulcăneşti–Vinogradovka, Mirnoe–Tabaki și Ceadîr-Lunga–Novîe Troianî.
Și pe teritoriul Republicii Moldova au fost impuse restricții pentru camioane. Este interzisă temporar circulația acestora pe drumurile Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. În același timp, camioanele nu pot traversa momentan prin punctele de trecere Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați. De asemenea, la Leușeni și Sculeni, traversarea camioanelor este restricționată pe sensul de intrare în țară.
Autoritățile le recomandă transportatorilor și șoferilor să amâne deplasările care nu sunt urgente și să urmărească anunțurile oficiale privind starea drumurilor.
Sute de salvatori, mobilizați în teren
Peste 400 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate, fiind susținuți de 145 de unități de tehnică.
De dimineață, salvatorii din sudul țării au intervenit pentru a ajuta mai multe mașini rămase blocate în zăpadă. Pe traseul M3, în apropiere de localitatea Câșlița-Prut, au fost deblocate trei autoturisme, inclusiv un microbuz cu cinci persoane la bord. Toate persoanele au fost în siguranță și și-au putut continua drumul.
Intervenții au avut loc și în localitatea Hagimus, raionul Căușeni, unde un copac doborât de vânt a blocat carosabilul. Salvatorii au curățat drumul pentru a permite reluarea circulației.
Autoritățile îndeamnă cetățenii să circule cu prudență, să nu pornească la drum fără echipare corespunzătoare de iarnă și, în caz de urgență, să apeleze Serviciul 112.
Deconectări de energie electrică
Potrivit datelor transmise de Premier Energy Distribution, au fost înregistrate 1.233 de deconectări, în special în zona centru–sud a țării. Au fost afectate parțial două localități din raionul Vulcănești: satul Alexandru Ioan Cuza și satul Etulia.
Pentru remedierea defecțiunilor, operatorul a mobilizat 16 brigăzi de intervenție, fiecare formată din 2 până la 5 persoane, în funcție de complexitatea lucrărilor. În teren acționează montatori și constructori pentru restabilirea alimentării cu energie electrică cât mai rapid.
În zona de nord a țării, RED-Nord nu a raportat deconectări, potrivit informațiilor operative disponibile.
Autoritățile precizează că situația este monitorizată permanent, iar echipele din teren intervin prompt pentru restabilirea alimentării cu energie electrică.
Meteorologii avertizează că ninsori abundente, viscol și ghețuș sunt așteptate în Republica Moldova, în special în sud, unde se menține Cod portocaliu de vreme severă. Centrul țării se află sub Cod galben, iar riscul în nord este mai redus. Se prognozează cantități importante de precipitații, intensificări ale vântului și condiții dificile de circulație, cu posibilă formare a troienelor și ghețușului. Avertizarea este valabilă pentru 18 februarie, până la ora 20:00.
