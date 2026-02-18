Social

Camioanele și autocarele, oprite la frontiera Republicii Moldova din cauza vremii. Restricții pe mai multe puncte de trecere cu Ucraina și România

Comentează știrea
Camioanele și autocarele, oprite la frontiera Republicii Moldova din cauza vremii. Restricții pe mai multe puncte de trecere cu Ucraina și RomâniaSursa foto: Poliția Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Camioanele de mare tonaj și vehiculele destinate transportului de pasageri nu mai pot circula temporar pe mai multe direcții spre și dinspre frontieră cu Ucraina și România, din cauza ninsorilor și a vântului puternic. Măsura a fost luată pentru a preveni accidentele și blocajele în trafic.

Potrivit Poliție de Frontieră, pe sensul spre Ucraina, autoritățile au restricționat circulația pe un sector important de drum, iar în aceste condiții este suspendată temporar deplasarea camioanelor și a autocarelor prin următoarele puncte de trecere a frontierei: Palanca–Maiaki–Udobnoe, Tudora–Starokazacie, Basarabeasca–Serpniovo-1, Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveţ-1, Săiţi–Lesnoe, Giurgiuleşti–Reni, Cişmichioi–Dolinskoe, Vulcăneşti–Vinogradovka, Mirnoe–Tabaki și Ceadîr-Lunga–Novîe Troianî.

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

Și pe teritoriul Republicii Moldova au fost impuse restricții pentru camioane. Este interzisă temporar circulația acestora pe drumurile Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. În același timp, camioanele nu pot traversa momentan prin punctele de trecere Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați. De asemenea, la Leușeni și Sculeni, traversarea camioanelor este restricționată pe sensul de intrare în țară.

Autoritățile le recomandă transportatorilor și șoferilor să amâne deplasările care nu sunt urgente și să urmărească anunțurile oficiale privind starea drumurilor.

Noua schemă la gaze după 1 aprilie 2026. Facturi mai mici pentru populație, posibile scumpiri pentru firme
Noua schemă la gaze după 1 aprilie 2026. Facturi mai mici pentru populație, posibile scumpiri pentru firme
Nicușor Dan a plecat spre Washington, după ce a fost blocat pe Henri Coandă. Update.
Nicușor Dan a plecat spre Washington, după ce a fost blocat pe Henri Coandă. Update.

Sute de salvatori, mobilizați în teren

Peste 400 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate, fiind susținuți de 145 de unități de tehnică.

De dimineață, salvatorii din sudul țării au intervenit pentru a ajuta mai multe mașini rămase blocate în zăpadă. Pe traseul M3, în apropiere de localitatea Câșlița-Prut, au fost deblocate trei autoturisme, inclusiv un microbuz cu cinci persoane la bord. Toate persoanele au fost în siguranță și și-au putut continua drumul.

Intervenții au avut loc și în localitatea Hagimus, raionul Căușeni, unde un copac doborât de vânt a blocat carosabilul. Salvatorii au curățat drumul pentru a permite reluarea circulației.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să circule cu prudență, să nu pornească la drum fără echipare corespunzătoare de iarnă și, în caz de urgență, să apeleze Serviciul 112.

Deconectări de energie electrică

Mii de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică miercuri, 18 februarie, în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, anunță Ministerul Energiei. Deconectările au fost provocate de precipitații și vânt, care au afectat rețelele de distribuție, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru remedierea avariilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:02 - Noua schemă la gaze după 1 aprilie 2026. Facturi mai mici pentru populație, posibile scumpiri pentru firme
14:55 - Peste 50 de avioane de luptă americane, redistribuite în Orientul Mijlociu în plin dialog diplomatic la Geneva
14:50 - Mugur Isărescu: Evoluția dobânzilor fără deprecierea leului indică încredere în moneda națională
14:46 - Nicușor Dan a plecat spre Washington, după ce a fost blocat pe Henri Coandă. Update.
14:44 - Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a anunțat că va sesiza insrituțiile europene după decizia CCR privind pensiile magist...
14:31 - Regulile de iarnă pentru curățarea trotuarelor. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru bucureșteni

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale