Camioanele și autocarele, oprite la frontiera Republicii Moldova din cauza vremii. Restricții pe mai multe puncte de trecere cu Ucraina și România

Potrivit Poliție de Frontieră, pe sensul spre Ucraina, autoritățile au restricționat circulația pe un sector important de drum, iar în aceste condiții este suspendată temporar deplasarea camioanelor și a autocarelor prin următoarele puncte de trecere a frontierei: Palanca–Maiaki–Udobnoe, Tudora–Starokazacie, Basarabeasca–Serpniovo-1, Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveţ-1, Săiţi–Lesnoe, Giurgiuleşti–Reni, Cişmichioi–Dolinskoe, Vulcăneşti–Vinogradovka, Mirnoe–Tabaki și Ceadîr-Lunga–Novîe Troianî.

Și pe teritoriul Republicii Moldova au fost impuse restricții pentru camioane. Este interzisă temporar circulația acestora pe drumurile Balaban – Giurgiulești și Cahul – Giurgiulești. În același timp, camioanele nu pot traversa momentan prin punctele de trecere Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați. De asemenea, la Leușeni și Sculeni, traversarea camioanelor este restricționată pe sensul de intrare în țară.

Autoritățile le recomandă transportatorilor și șoferilor să amâne deplasările care nu sunt urgente și să urmărească anunțurile oficiale privind starea drumurilor.

Peste 400 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate, fiind susținuți de 145 de unități de tehnică.

De dimineață, salvatorii din sudul țării au intervenit pentru a ajuta mai multe mașini rămase blocate în zăpadă. Pe traseul M3, în apropiere de localitatea Câșlița-Prut, au fost deblocate trei autoturisme, inclusiv un microbuz cu cinci persoane la bord. Toate persoanele au fost în siguranță și și-au putut continua drumul.

Intervenții au avut loc și în localitatea Hagimus, raionul Căușeni, unde un copac doborât de vânt a blocat carosabilul. Salvatorii au curățat drumul pentru a permite reluarea circulației.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să circule cu prudență, să nu pornească la drum fără echipare corespunzătoare de iarnă și, în caz de urgență, să apeleze Serviciul 112.