Cum va fi vremea în prima lună a primăverii. ANM a emis prognoza pentru martie

Meteorologii anunță o schimbare treptată a regimului termic, cu valori în creștere în prima decadă a lunii martie. După o perioadă cu oscilații și episoade mai reci, temperaturile maxime vor depăși pragul de 10 grade în mare parte din țară, iar în unele zone se vor apropia chiar de 15–16 grade. În intervalul analizat sunt prognozate și episoade de precipitații, în special la final de februarie și din nou la început de martie.

În Banat, valorile termice se vor menține peste mediile multianuale pe toată durata intervalului. Media maximelor va porni de la aproximativ 13 grade, va coborî temporar spre 10–11 grade în perioada 24–26 februarie, după care, din 28 februarie până pe 6 martie, se va stabiliza la 15–16 grade, cu o ușoară scădere la finalul perioadei. Temperaturile minime vor oscila între 2 și 4 grade la început, vor coborî spre -2 grade în jurul datei de 26–27 februarie, apoi vor reveni la aproximativ 3 grade. Sunt așteptate precipitații între 23 și 25 februarie, iar probabilitatea crește din nou după 4 martie.

În Crișana, maximele vor fi în jur de 9 grade până pe 26 februarie, urmând să urce la 14–16 grade între 28 februarie și 6 martie, cu o ușoară diminuare ulterior. Minimele vor porni de la 1–4 grade, vor coborî până la aproximativ -3 grade la mijlocul săptămânii viitoare, apoi vor reveni treptat spre 3 grade. Precipitațiile sunt estimate în același interval, 23–25 februarie, cu șanse sporite după 4 martie.

În Transilvania, maximele vor fi în jur de 6 grade până pe 26 februarie, însă spre finalul lunii și în prima parte a lui martie sunt prognozate valori de peste 10–12 grade în majoritatea zonelor. Nopțile vor aduce variații importante: de la 0–2 grade la început, până la aproximativ -8 grade în 27 februarie, urmate de o creștere treptată spre 0 grade după 4 martie. Precipitațiile sunt posibile între 23 și 25 februarie și din nou după 4 martie.

În Maramureș, maximele vor ajunge la 7 grade în perioada 23–26 februarie, apoi vor crește la 12–14 grade la început de martie, cu o tendință de ușoară răcire după 7 martie. Temperaturile minime vor coborî de la 2–3 grade la -6…-4 grade în 26 și 27 februarie, urmând ca ulterior să revină la valori pozitive, în jur de 1–2 grade. Și aici sunt prognozate precipitații în intervalul 23–25 februarie, cu probabilitate mai mare din nou după 4 martie.

În Moldova, maximele vor fi în jur de 6 grade la începutul săptămânii, vor scădea temporar la 3–4 grade în 25–26 februarie, iar ulterior vor depăși 10 grade spre sfârșitul lunii și în prima decadă din martie. Minimele vor oscila între -2 și 0 grade, cu valori mai scăzute, de -6…-4 grade, în intervalul 26–28 februarie. Precipitațiile sunt prognozate în 23–25 februarie și posibil după 6 martie.

În Dobrogea, maximele vor porni de la 7–9 grade, vor scădea la 3–4 grade în 26 februarie și vor crește treptat la peste 10 grade la început de martie. Minimele vor fi în general de 0–2 grade, cu scăderi la -4…-2 grade în 26–28 februarie. Sunt așteptate precipitații în 23–25 februarie și posibil după 6 martie.

În Muntenia, până la final de februarie, maximele vor fi apropiate de normalul perioadei, între 4 și 8 grade. La început de martie, media va crește la 12–14 grade. Minimele vor coborî de la 0 grade la -6…-4 grade în 26–28 februarie, apoi vor reveni la valori pozitive după 6 martie. Precipitații sunt estimate în 23–25 februarie și, cu probabilitate mai mare, spre finalul intervalului.

În Oltenia, temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale, cu maxime de 10–12 grade în prima săptămână și în jur de 14 grade în a doua. Minimele vor varia între 1–2 grade la început, vor scădea la -4…-2 grade în 26–28 februarie și vor reveni la 0–2 grade la început de martie. Precipitații slabe sunt posibile în 23–24 februarie, iar șansele cresc spre finalul perioadei analizate.

În zona montană, maximele vor fi de aproximativ 2 grade în prima zi, apoi vor coborî la -2…0 grade între 24 și 26 februarie. După 27 februarie și până în jurul datei de 7 martie este estimată o perioadă mai caldă, cu medii ale maximelor de 3–4 grade.

Minimele vor fi în general între -4 și -2 grade, dar pot ajunge la -8…-6 grade în intervalul 25–27 februarie. Precipitațiile vor fi temporare, local mai însemnate cantitativ în 23 și 24 februarie, iar probabilitatea va crește din nou după 4 martie.