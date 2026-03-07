Politica

Ciprian Ciucu descrie starea Capitalei: Dezordine, degradare, delăsare. Primarul promite intervenții

Ciprian Ciucu descrie starea Capitalei: Dezordine, degradare, delăsare. Primarul promite intervențiiTrafic București. Sursă foto: Facebook
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu a prezentat o evaluare a situației actuale din Capitală, făcând referire la mai multe probleme urbane observate în timpul unor deplasări pe teren. Edilul a menționat starea infrastructurii, aspectul spațiilor publice și modul în care este gestionat spațiul urban, dar a anunțat și o serie de măsuri administrative care ar urma să fie aplicate în perioada următoare.

Mesajul primarului vine după mai multe vizite realizate în oraș împreună cu reprezentanți ai administrației locale și specialiști din domeniul urbanismului.

Ciprian Ciucu, nemulțumit de starea Bucureștiului

În postarea publicată pe rețeaua socială, Ciprian Ciucu a descris modul în care arată în prezent anumite zone din București, făcând referire la clădiri abandonate, mobilier urban degradat și aglomerația cauzată de parcarea autovehiculelor.

„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subțire de inițiativă privată a deschis niște localuri de calitate și se încăpățânează să țină țesutul urban în viață”, a scris edilul.

Potrivit acestuia, în mai multe zone ale orașului pot fi observate clădiri lăsate în paragină sau vandalizate, precum și elemente de infrastructură urbană deteriorate. În același mesaj, primarul a menționat că mobilierul stradal este în multe locuri „pestriț, vechi, ruginit și vandalizat”.

Edilul a făcut referire și la modul în care traficul și parcările afectează circulația pietonilor. În descrierea sa, locuitorii care ies din casă sunt nevoiți „să se strecoare printre râuri de mașini care băltesc la bordură și peste tot”.

Critici privind implicarea autorităților

În același mesaj, Ciprian Ciucu a comentat și modul în care funcționează unele structuri ale administrației locale. El a afirmat că implicarea instituțiilor publice în gestionarea problemelor urbane este insuficientă.

„Autoritatea publică, anemică. Poliția locală, inexistentă”, a scris primarul.

Edilul a adăugat că urmează o perioadă de muncă intensă pentru a remedia problemele identificate în oraș. „O să am de lucru! Pare sisific, dar mă știți, sunt determinat”, a mai precizat acesta.

Ciprian Ciucu, vizite pe teren și decizii administrative

Potrivit declarațiilor sale, în ultimele zile primarul a efectuat mai multe deplasări în teren împreună cu directori și funcționari ai primăriei, dar și cu reprezentanți ai unor instituții implicate în administrarea orașului.

La aceste verificări au participat, printre alții, reprezentanți ai poliției locale, ai administrației străzilor, ai departamentului de urbanism, precum și arhitecți independenți.

În urma acestor evaluări, edilul a anunțat că au fost luate mai multe decizii punctuale privind intervenții urbane. Printre acestea se numără reparații ale unor zone, proiecte de pietonalizare la scară redusă, refacerea spațiilor verzi și reabilitarea unor trotuare.

De asemenea, primarul a menționat că sunt analizate proiecte mai ample incluse în Planul Urban de Mobilitate, precizând că strada Brezoianu ar urma să fie tratată cu prioritate în cadrul acestor planuri.

Modificări privind utilizarea spațiului public

Un alt aspect abordat în mesajul publicat de Ciprian Ciucu se referă la modul în care sunt amplasate terasele din oraș și la utilizarea spațiului public de către restaurante și cafenele.

Primarul a afirmat că unele construcții considerate ilegale vor fi eliminate treptat.

„Terasele cu construcții ilegale vor dispărea în timp, în timp ce vom ușura închirierea spațiului public pentru mese și scaunele restaurantelor și cafenelelor”, a explicat edilul.

În finalul mesajului, acesta a transmis că administrația locală intenționează să intervină treptat în diferite zone ale orașului.

„Sunt multe de făcut! Vom aborda zonă cu zonă, incremental. Eu vă promit multă muncă și determinare. Dumneavoastră doar să aveți încredere și răbdare să punem orașul la punct!”, a scris Ciprian Ciucu.

