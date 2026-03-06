Consilierii Capitalei, convocați din nou: Audit pentru STB și Termoenergetica și creșteri de chirii

Consilierii generali ai Municipiului București sunt convocați vineri, 6 martie, de la ora 10:00, pentru o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Pe ordinea de zi se află proiecte importante pentru administrarea orașului, printre care aprobarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica, modificări privind locuințele convenabile și reorganizarea activității culturale.

Ședința vine după ce întâlnirea precedentă, din 26 februarie, nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum, iar comisiile de urbanism și învățământ nu au lucrat nici ele pe 5 martie, tot din același motiv.

Printre proiectele principale se numără:

Audit extern pentru STB și Termoenergetica: Consilierii urmează să aprobe contractarea de servicii externe de audit pentru analiza situației financiare, operaționale și manageriale a celor două companii municipale. Propunerea fusese respinsă anterior, pe 29 ianuarie.

Desființarea Centrului Expo Arte: Activitatea Centrului Cultural Expo Arte va fi transferată către Centrul de Proiecte Culturale ARCUB. Centrul Expo Arte va înceta să mai funcționeze ca persoană juridică începând cu 1 mai 2026.

Creșterea chiriilor pentru locuințele convenabile: Tariful de bază va fi de 8 lei/mp, ajustat cu un coeficient în funcție de zonă: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C și 1,5 pentru zona D.

Achiziții imobiliare pentru proiecte verzi: Primăria Sectorului 1 va putea cumpăra mai multe imobile pe bulevardul Bucureștii Noi, nr. 245, lângă Lacul Străulești, pentru amenajarea unei baze de agrement și spații verzi în cadrul proiectului „Promenada Verde”.

Exproprieri în zona Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – șoseaua Pipera: Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei.

Mobilier urban pentru bicicliști: Administrația Străzilor vrea să încheie un parteneriat cu Asociația HaicuBicla pentru amplasarea de rasteluri, stații self-service și alte facilități pentru bicicliști în zece locații din Capitală.

Reglementarea articolelor pirotehnice: Proiectul vizează un control mai strict asupra utilizării artificiilor și a altor articole pirotehnice de către persoane fizice și juridice.

Consolidare seismică și eficiență energetică: Un bloc de șase etaje de pe strada Domnița Anastasia nr. 15 va fi consolidat și reabilitat energetic, lucrările fiind finanțate prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, cu un buget de 27,5 milioane lei.

USR București a avertizat că ședința ar putea fi afectată din nou dacă vor lipsi reprezentanții PSD, PUSL și AUR, cerând responsabilitate și participare la voturile esențiale. REPER București a solicitat public PSD să participe la ședințe, pentru a nu bloca proiecte critice, precum auditul STB sau modernizarea termoficării.

Grupurile PSD și AUR au motivat anterior absențele prin greva personalului municipal și cerințe privind implementarea unor proiecte specifice, precum stimulente pentru persoanele cu dizabilități sau exproprieri în Parcul IOR.

În urma întârzierilor din februarie, REPER a sesizat Prefectura București pentru a asigura desfășurarea ședinței și depunerea jurământului de către Georgiana Diță, unul dintre consilierii numiți recent.