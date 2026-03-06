Social

Consilierii Capitalei, convocați din nou: Audit pentru STB și Termoenergetica și creșteri de chirii

Comentează știrea
Consilierii Capitalei, convocați din nou: Audit pentru STB și Termoenergetica și creșteri de chiriiSursă foto: Captuă video
Din cuprinsul articolului

Consilierii generali ai Municipiului București sunt convocați vineri, 6 martie, de la ora 10:00, pentru o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Pe ordinea de zi se află proiecte importante pentru administrarea orașului, printre care aprobarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica, modificări privind locuințele convenabile și reorganizarea activității culturale.

Ședință a Consiliului General al Municipiului București

Ședința vine după ce întâlnirea precedentă, din 26 februarie, nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum, iar comisiile de urbanism și învățământ nu au lucrat nici ele pe 5 martie, tot din același motiv.

Printre proiectele principale se numără:

  • Audit extern pentru STB și Termoenergetica: Consilierii urmează să aprobe contractarea de servicii externe de audit pentru analiza situației financiare, operaționale și manageriale a celor două companii municipale. Propunerea fusese respinsă anterior, pe 29 ianuarie.
STB

STB. Sursă foto: Facebook

  • Desființarea Centrului Expo Arte: Activitatea Centrului Cultural Expo Arte va fi transferată către Centrul de Proiecte Culturale ARCUB. Centrul Expo Arte va înceta să mai funcționeze ca persoană juridică începând cu 1 mai 2026.
  • Creșterea chiriilor pentru locuințele convenabile: Tariful de bază va fi de 8 lei/mp, ajustat cu un coeficient în funcție de zonă: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C și 1,5 pentru zona D.
  • Achiziții imobiliare pentru proiecte verzi: Primăria Sectorului 1 va putea cumpăra mai multe imobile pe bulevardul Bucureștii Noi, nr. 245, lângă Lacul Străulești, pentru amenajarea unei baze de agrement și spații verzi în cadrul proiectului „Promenada Verde”.
Termoenergetica

Sursa foto: Termoenergetica

  • Exproprieri în zona Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – șoseaua Pipera: Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei.
  • Mobilier urban pentru bicicliști: Administrația Străzilor vrea să încheie un parteneriat cu Asociația HaicuBicla pentru amplasarea de rasteluri, stații self-service și alte facilități pentru bicicliști în zece locații din Capitală.
  • Reglementarea articolelor pirotehnice: Proiectul vizează un control mai strict asupra utilizării artificiilor și a altor articole pirotehnice de către persoane fizice și juridice.
  • Consolidare seismică și eficiență energetică: Un bloc de șase etaje de pe strada Domnița Anastasia nr. 15 va fi consolidat și reabilitat energetic, lucrările fiind finanțate prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, cu un buget de 27,5 milioane lei.

Ședința ar putea fi afectată

USR București a avertizat că ședința ar putea fi afectată din nou dacă vor lipsi reprezentanții PSD, PUSL și AUR, cerând responsabilitate și participare la voturile esențiale. REPER București a solicitat public PSD să participe la ședințe, pentru a nu bloca proiecte critice, precum auditul STB sau modernizarea termoficării.

Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră

De ce au lipsit PSD și AUR

Grupurile PSD și AUR au motivat anterior absențele prin greva personalului municipal și cerințe privind implementarea unor proiecte specifice, precum stimulente pentru persoanele cu dizabilități sau exproprieri în Parcul IOR.

În urma întârzierilor din februarie, REPER a sesizat Prefectura București pentru a asigura desfășurarea ședinței și depunerea jurământului de către Georgiana Diță, unul dintre consilierii numiți recent.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:27 - Bianca Censori, în instanță. Totul a pornit de la Kim Kardashian
12:22 - Csikszereda și Farul Constanța, duelul care deschide ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Programul meciur...
12:14 - Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota
12:02 - Ramona Olaru, factură de mii de lei la curent. Indignată, prezentatoarea cere explicații de la PPC, care o ignoră
12:01 - Iranul încearcă să-și aleagă un nou lider. Trump exclude o invazie. Hegseth: Rezervele de muniție sunt pline, voința ...
11:57 - ANAF, captură record de aur și diamante la Călărași. Amenzi de până la 18.000 de lei

HAI România!

Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat un minor în zona de conflict!
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
Rușinea absolută: Răzbunare politică pe un copil. Cazul fiicei lui Victor Ponta
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!
„Ce te legeni, Nicule?” 😂 Poemul genial al lui Doru Bușcu care demolează clasa politică!

Proiecte speciale