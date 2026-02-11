Ciprian Ciucu, control neanunțat la Autobaza STB Floreasca: Condiţiile sunt execrabile

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a efectuat miercuri o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a discutat direct cu mecanicii, șoferii și vatmanii pentru a vedea în ce condiții își desfășoară activitatea. La finalul inspecției, edilul a declarat că situația găsită în teren este gravă, invocând lipsa investițiilor, problemele legate de salarizare și degradarea infrastructurii.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat, printr-o postare pe Facebook, că edilul a trecut la etapa următoare a verificărilor promise la STB, după mai multe întâlniri cu conducerea societății și cu ADI TPBI. Potrivit sursei citate, primarul a decis să meargă personal în teren pentru a-și forma o imagine directă asupra realității din autobaze.

Primarul general a explicat că nu a anunțat în prealabil vizita la Autobaza Floreasca, tocmai pentru a observa situația reală.

„Nu am anunţat pe nimeni că vin. Am vrut să văd care sunt condiţiile în care muncesc aici oamenii, am vorbit cu ei mai bine de o oră. Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile”, a declarat Ciprian Ciucu.

În urma discuțiilor purtate cu angajații, edilul a identificat mai multe probleme majore care afectează activitatea zilnică din autobază.

Printre principalele dificultăți semnalate se numără absența pieselor de schimb necesare pentru mijloacele de transport în comun, starea avansată de degradare a clădirilor și condițiile improprii în care lucrează personalul.

Autobaza Floreasca este una veche, iar spațiile sunt afectate de uzură accentuată. Potrivit edilului, muncitorii își desfășoară activitatea inclusiv în condiții de temperaturi foarte scăzute, ajungând să lucreze noaptea la minus 10 grade Celsius.

„Eu nu înţeleg cum o societate cu bugetul oraşului Braşov nu a reuşit să facă niciun fel de investiţii. Pentru că mijloacele de transport le achiziţionează Primăria. Grija a fost pentru alte lucruri şi nu pentru societate în ansamblu, nu pentru autobuze, nu pentru oameni”, a mai transmis primarul general.

Un alt punct sensibil constatat în timpul vizitei îl reprezintă nivelul salarizării. Primarul a arătat că remunerația oferită pentru personal calificat este sub nivelul altor domenii din administrație.

„Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 şi 5.000 de lei. Păi, mă scuzaţi, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din Sectorul 6, că vin de acolo şi ştiu, câştigă 6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze pentru că salarizarea este foarte proastă”, a adăugat edilul.

În opinia sa, aceste diferențe salariale fac dificilă atragerea de personal nou, iar lipsa forței de muncă afectează suplimentar funcționarea societății de transport.

Primarul general a reiterat că obiectivul său este redresarea STB și evitarea intrării societății în faliment. De la preluarea mandatului, Ciprian Ciucu a vorbit în repetate rânduri despre situația financiară și operațională complicată a companiei de transport public din Capitală.