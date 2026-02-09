Daniel Băluță, noi atacuri la adresa lui Ciprian Ciucu. Acuzații grave: Operațiuni în stil mafiot

Liderul PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat luni că solicitările de audit formulate de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, la STB și Termoenergetica au drept scop exclusiv „reglarea unor conturi” în interiorul propriului partid, precizând că PSD nu se va implica „într-o astfel de operaţiune demnă de clanul Soprano”. „Nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă să o rezolve în interiorul propriului partid”, a afirmat Băluță.

Primarul Sectorului 4 a susținut că demersurile primarului general nu vizează reforme reale, ci conflicte politice interne. El a amintit că Direcția de Audit din cadrul Primăriei Municipiului București are 24 de angajați, iar Corpul de Control al Primarului alți 27, în total 51 de persoane, subliniind că, de șase ani, conducerea acestor structuri a fost asigurată de Partidul Național Liberal. De asemenea, a arătat că, din mai 2025, ordonatorul de credite al PMB este tot un reprezentant al PNL.

Referindu-se la proiectul de majorare a prețului biletelor STB, liderul PSD București a explicat de ce consilierii social-democrați din CGMB nu l-au susținut. El a afirmat că, într-un context în care taxele și impozitele au crescut, inclusiv TVA-ul și impozitele pe venit și profit, majorarea costurilor din „coșul zilnic” al unei familii este inacceptabilă.

„Este foarte important să facem dreptate, într-un moment în care toate taxele şi impozitele locale au crescut, TVA-ul a crescut, impozitul pe venit a crescut, impozitul pe profit a crescut, au crescut absolut toate lucrurile. Venind în plan local, să creştem în continuare costuri pentru ceea ce înseamnă coşul zilnic al unei familii, este inacceptabil”, a spus Băluță.

Acesta a adăugat că PSD a propus comasarea unor structuri culturale pentru a genera economii semnificative, dar soluția nu a fost acceptată de primarul general. „Am propus ca ARCUB, PROEDUS, CREART să fie absorbite de Direcţia de Cultură, împreună cu celelalte entităţi pe care primarul general le-a propus”, a explicat edilul.

Daniel Băluță a prezentat și numărul de angajați din structurile vizate: 51 la ARCUB, 71 la PROEDUS, 49 la CREART, 28 la Direcția de Cultură și 25 la Direcția de Presă. În opinia sa, reducerea acestor structuri ar fi putut genera economii salariale de cel puțin 100 de milioane de lei, la care s-ar adăuga alte 100 de milioane cheltuite pentru evenimente în 2025.

„Este mai bine să creştem preţul biletelor, decât să reducem de la 224 de posturi pentru aceste entităţi, la un număr de 30 de posturi. Asta înseamnă o economie doar salarială de minim 100 de milioane de lei”, a afirmat Băluță, susținând că primarul general preferă majorarea tarifelor în locul reformei.

Liderul PSD București a mai spus că a atras în România investiții de circa cinci miliarde de euro și a contribuit la crearea a zeci de mii de locuri de muncă, acuzând că la nivelul Primăriei Capitalei nu se discută despre proiecte majore de infrastructură.

„Nu vorbim nici o secundă despre lucrări de infrastructură, nu vorbim despre pasajul Petricani, nu vorbim despre prelungirea Ghencea, nu vorbim despre Delfinului, nu vorbim despre inelul median. Singura preocupare pe care dânsul o are este aceea de a-şi regla conturile”, a mai spus Băluță.

El a adăugat că PSD nu se va implica „în niciun caz într-o astfel de operaţiune demnă de clanul Soprano” și l-a îndemnat pe primarul general „să se apuce de treabă” și să înceteze „cu aceste apucături”.

Daniel Băluță a anunțat convocarea, pe 24 februarie, a unei ședințe extraordinare a Consiliului General al Municipiului București, în care va fi dezbătut un proiect privind plata apei calde doar dacă aceasta este furnizată la temperatura prevăzută în contract.

„Este o plăcere să fim astăzi împreună într-un moment foarte important. Marchează un T0 în ceea ce priveşte modul în care administraţia din Bucureşti trebuie să interacţioneze cu cetăţenii”, a declarat liderul PSD București, menționând că proiectul răspunde unor zeci de petiții semnate de mii de bucureșteni.

Primarul Sectorului 4 a subliniat că, dacă apa caldă sau energia termică nu sunt livrate la parametrii contractuali, populația nu ar trebui să plătească prețul integral. „Dacă ceea ce înseamnă căldură, gigacaloria, nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească”, a afirmat Băluță, precizând că prevederea ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Proiectul presupune modificarea unei hotărâri din 2023, prin introducerea unor aliniate care să stipuleze clar temperatura de livrare și obligația companiei municipale Termoenergetica București de a actualiza diagramele de furnizare și de a stabili formule de diminuare a prețului în caz de nerespectare a contractului.

Băluță a anunțat că a transmis sesizări către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și către Protecția Consumatorului, acuzând că cetățenii sunt „înşelaţi” atunci când plătesc pentru servicii care nu sunt livrate conform contractului. „Nu este normal să plătim ceea ce nu primim”, a declarat edilul.

În final, liderul PSD București a afirmat că speră ca proiectul să obțină sprijinul majorității consilierilor generali și a criticat mesajele recente ale Primăriei Capitalei, care, potrivit lui, îi îndeamnă pe bucureșteni „să se obişnuiască cu frigul din casă şi cu apa călduţă”.