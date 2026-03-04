Centrul Bucureștiului intră în renovare. Care este planul lui Ciprian Ciucu, primarul general

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că pregătește din timp proiectele de regenerare urbană pentru centrul Bucureștiului și a discutat în acest sens cu un grup de arhitecți și urbaniști din Primăria Municipiului București, dar și cu profesioniști independenți. Discuțiile au vizat aproximativ 40 de zone din oraș, dintre care zece urmează să fie prioritizate. „Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfăşurare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Primarul general a afirmat că pregătește din timp proiectele de regenerare urbană pentru centrul Bucureștiului.

„Am discutat cu un grup de arhitecţi şi urbanişti din PMB, dar şi profesionişti independenţi, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureştiului”, a explicat acesta.

Ciucu a afirmat că printre zonele de interes se numără Bulevardul Magheru și Calea Victoriei, în zona extinsă a Palatului.

„Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piaţa Amzei, Piaţa Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviţei, împărţit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfăşurare”, a adăugat acesta.

Ciprian Ciucu a afirmat că a evaluat ce lucrări pot fi realizate mai rapid la capitolul reparații și care zone necesită reconfigurări, respectiv planuri urbanistice zonale de regenerare urbană, cum este cazul zonei Calea Victoriei - Palatul Regal.

„Primele vor fi implementante începand din acest an, următoarele necesită pasi tehnici şi birocratici suplimentari (documentaţii de urbanism, achiziţii de proiectare şi lucrări etc.) şi vor dura mai mult. Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spaţiu verde de calitate, aer mai curat şi eşapament mai puţin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince”, a declarat acesta.

Potrivit primarului, „bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple”.