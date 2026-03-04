Cod galben de ceață pentru București și județele din sud-estul țării. Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție

La această oră, circulația se desfășoară cu dificultate în mai multe zone din țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață mai multe avertizări de Cod galben de ceață densă în mai multe județe din sudul și estul României. Fenomenul reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar în zone izolate aceasta poate scădea chiar sub 50 de metri, existând riscul apariției poleiului sau chiciurei.

Județul Constanța se află sub avertizare până la ora 10:00, vizate fiind localități precum Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu și Cobadin. În Oltenia, întreaga suprafață a județului Olt și localități din Dolj precum Craiova, Filiași, Dăbuleni sau Segarcea rămân sub atenționare până la ora 09:00.

În sudul țării, județele Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, precum și municipiul București se află sub avertizare până la ora 09:00, iar în est, județul Vaslui este vizat de aceeași atenționare.

Centrul INFOTRAFIC transmite că, până în prezent, nu au fost raportate accidente care să impună restricții pe autostrăzi sau drumuri naționale. Polițiștii atrag însă atenția asupra condițiilor de trafic reduse pe A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A4 Ovidiu – Agigea.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între vehicule, evitând manevrele riscante.

Vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât normal pentru începutul lunii martie. În data de 4 martie, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate seara în vest și nord-vest, unde izolat pot apărea ploi slabe, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 16 grade. Minimele vor varia între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade în Dealurile de Vest.

În Capitală, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va atinge aproximativ 12 grade. Minima nocturnă se va situa între 1 și 2 grade, ușor mai scăzută în zonele periurbane.