Politica

Ciprian Ciucu: Deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre

Ciprian Ciucu: Deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatreCiprian Ciucu. Sursa foto: INQUAM/George Călin
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că vor fi reluate procedurile pentru ocuparea posturilor de manageri ai teatrelor din București, după ce regulamentul privind organizarea concursurilor a fost pus în dezbatere publică.

Edilul a precizat, marți, pe rețelele de socializare, că documentul care stabilește cadrul de desfășurare a concursurilor a fost publicat pentru o perioadă de două săptămâni, urmând ca ulterior să înceapă înscrierile pentru constituirea comisiilor.

„Mesajul primit din partea comunităţilor culturale din Bucureşti a fost auzit. Şi aşa cum am promis, deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre. Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă/dezbatere regulamentul privind concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, vă fi îmbunătăţit. Şi predictibil”, scrie edilul general, marţi, pe Facebook.

Ciprian Ciucu anunță cum se vor desfășura concursurile

În prima etapă vor fi selectați membrii comisiilor de concurs, conform prevederilor legale, iar specialiștii din domeniu sunt încurajați să se înscrie.

„Tot ce pot să vă spun este că aceste concursuri vor fi pe bune, vor fi desfăşurate de către specialişti, nu vor fi decise de către mine. Aşa cum este normal. Teatrele noastre au nevoie de manageri stabili, care să-şi asume să facă performanţă în baza unor mandate predictibile”, menţionează Ciucu.

Teatrul Nottara

Teatrul Nottara. Surda foto: Wikipedia

Condiții pentru membrii comisiilor și lista teatrelor vizate

Pe site-ul Primăriei Capitalei au fost publicate condițiile de eligibilitate pentru cei care doresc să facă parte din comisiile de concurs. Candidații trebuie să aibă experiență și notorietate în domeniu și să nu fi avut, în ultimii doi ani, relații contractuale cu instituția pentru care se organizează concursul sau cu vreunul dintre candidați. Înscrierile experților sunt programate în perioada 10–24 martie, iar cei interesați pot transmite documentele necesare prin e-mail, la adresa cultura@pmb.ro.

Comisiile vor analiza proiectele de management depuse de candidați, vor organiza interviuri și vor selecta persoanele considerate cele mai potrivite pentru fiecare instituție. Pentru fiecare teatru va fi constituită o comisie distinctă, alcătuită din specialiști și reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, iar un expert poate face parte din mai multe comisii.

Concursuri vor fi organizate pentru următoarele instituții: Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Bulandra, Metropolis, Odeon, Nottara, „Ion Creangă”, „Constantin Tănase”, Teatrul Evreiesc de Stat, Excelsior, Masca, Opera Comică pentru Copii, Țăndărică, „Stela Popescu” și Teatrul Dramaturgilor Români.

Regulamentul supus dezbaterii publice poate fi consultat pe site-ul Primăriei Capitalei.

