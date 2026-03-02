Tensiuni în coaliție. Kelemen Hunor și Ciprian Ciucu, schimb de replici din cauza bugetului 

Coaliția de guvernare a stabilit ca miercuri să organizeze, în format complet, ședința de închidere a bugetului pe 2026, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma convenită. Totuși, întâlnirea de luni a liderilor coaliției a fost tensionată, cu schimburi de replici între Ciprian Ciucu și Kelemen Hunor, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, PSD a respins propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care prevede alocarea a cel mult 1,5 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Social-democrații susțin măsuri sociale ce implică cheltuieli suplimentare estimate la 3,3 miliarde de lei.

Bolojan a propus un buget care prevede reducerea la jumătate a investițiilor locale față de nivelul din 2025. Potrivit unor surse din conducerea PSD, acesta ar accepta doar jumătate dintre măsurile incluse de social-democrați în pachetul de solidaritate. De asemenea, social-democrații susțin că premierul vrea să ia bani de la autoritățile locale și să aloce miliarde în plus Primăriei Capitalei, conduse de Ciprian Ciucu.

În ședința de luni a liderilor coaliției, tema a provocat un conflict aprins între Ciprian Ciucu și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

„Ciprian Ciucu: Dacă nu dați banii, din București cade Guvernul!

Kelemen Hunor: Dacă nu trece bugetul, din București cade Guvernul cu adevărat! (...)

Kelemen Hunor către Ciucu: Domnule primar, așa cum prezentați situația Capitala are o țară sau țara are o Capitală?!

Kelemen Hunor către Bolojan: Vă propun să schimbați numele Ministerului Dezvoltării în cel al Subdezvoltării având în vedere bugetul alocat!”, ar fi discutat aceștia.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că pachetul de ajutoare sociale destinat celor 2,8 milioane de pensionari și celor 220.000 de familii reprezintă „o piatră de încercare” pentru actuala coaliție de guvernare. „Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că este o piatră de încercare. Sunt convins că a fost foarte serios. Este un moment în care lucrurile se vor tranșa”, a explicat acesta.

Ministrul a declarat că peste 220.000 de familii vor beneficia de acest pachet: „Sunt oameni care trăiesc în cele mai dificile condiții, oameni pe care creșterile de prețuri, mai ales la alimente, i-au lovit cel mai mult. Această inflație crescută afectează preponderent pe cei care cheltuiesc mare parte din venitul familiei pe alimente, iar banii pe care noi am dori să îi ducem către aceste familii în mod țintit nu se vor duce în depozite bancare, sau economii, sunt oameni care cheltuiesc toți banii”.