Kelemen Hunor avertizează asupra riscului unei guvernări monocolore după 2028

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că procesul decizional într-o coaliție guvernamentală este, prin natura sa, mai lent, însă această formulă reflectă opțiunea exprimată de electorat la urne. Afirmațiile au fost făcute într-o intervenție la RFI, în contextul dezbaterilor privind ritmul reformelor și al discuțiilor prelungite legate de reducerea cheltuielilor publice.

Întrebat cât ar putea dura implementarea reformelor, în condițiile în care negocierile privind ajustările bugetare au durat șase-șapte luni, liderul UDMR a subliniat că actuala formulă guvernamentală este rezultatul votului cetățenilor.

„A fost alegerea oamenilor să avem o coaliție și e foarte bine așa”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat că guvernele de coaliție implică inevitabil un ritm mai lent al deciziilor, deoarece partidele care compun majoritatea au ideologii și viziuni diferite.

„Când va guverna un singur partid, veți spune ce bine era când era un guvern de coaliție. Da, un guvern de coaliție înseamnă o încetinire a deciziilor de foarte multe ori, fiindcă sunt ideologii, valori, paradigme diferite, legitime toate și trebuie armonizate. Nu este ușor”, a afirmat Kelemen Hunor la RFI.

Kelemen Hunor a susținut că experiența guvernărilor de coaliție nu este un element nou în politica românească. Potrivit acestuia, România guvernează în formule de coaliție de peste două decenii.

„Eu văd că în România se guvernează în coaliții din ’97. Și înainte era formal, dar nu era o coaliție în perioada lui Văcăroiu (fostul premier Nicolae Văcăroiu – n.r.). Deci, din acest punct de vedere, această tradiție, această experiență de a guverna în coaliție există”, a declarat liderul UDMR.

Guvernul condus de Victor Ciorbea, instalat în 1996, a fost prima formulă explicită de coaliție post-decembristă, formată din mai multe partide din Convenția Democrată și parteneri politici. De atunci, majoritatea executivelor au funcționat pe baza unor alianțe parlamentare.

În opinia liderului UDMR, acest tip de guvernare reflectă pluralismul politic și distribuția voturilor în Parlament.

În finalul intervenției, liderul UDMR a transmis că ar prefera ca și după alegerile din 2028 România să continue cu o formulă de coaliție.

„Eu aș vrea să existe în continuare și după 2028. Că dacă după 2028 un singur partid va guverna, veți regreta”, a conchis Kelemen Hunor.

Declarația sugerează că, în viziunea sa, guvernarea monocoloră poate duce la decizii mai rapide, dar potențial mai puțin echilibrate, în lipsa negocierii și armonizării între mai multe forțe politice.